Domingo 07 de Diciembre de 2025
Eulalio “Coco” Muñoz dominó los 10K del Q Trail

El reconocido atleta se quedó con la prueba de 10 kilómetros del Q Trail disputado este domingo 7 de diciembre en Esquel, en medio de un alerta por altas temperaturas que puso a prueba a todos los corredores.
Escuchar esta nota

En una edición exigida por las altas temperaturas y un alerta por calor extremo, Eulalio “Coco” Muñoz volvió a demostrar su jerarquía y se consagró ganador de la distancia de 10 kilómetros del Q Trail, competencia que se realizó este domingo 7 de diciembre en Esquel.

 

La prueba reunió a corredores locales y de la región que debieron afrontar un trazado técnico bajo condiciones climáticas poco habituales para la zona. 

 

Muñoz, referente del atletismo patagónico y orgullo patagónico, impuso un ritmo sólido desde los primeros kilómetros y logró abrir una diferencia que mantuvo hasta el final. Su triunfo fue celebrado tanto por el público como por la comunidad deportiva local, que sigue de cerca cada una de sus participaciones.

 

"Primero quiero felicitar a la organización por la realización una vez más de este hermoso trail que tiene Esquel. Ojalá que sean muchos años y que quede para siempre, la verdad es hermoso correr con nuestra gente", comentó el atleta al público.  

 

Respecto al balance y proyección para el próximo año, Coco aseguró: "La verdad es que en lo personal y en lo deportivo fue un año bastante malo. Me tocó estar lesionado todo el año prácticamente, me tuvieron que operar del tendón, así que estuve parado". Sin embargo, no pierde las esperanzas de "de volver al nivel" y espera que este 2026 sea un buen año para seguir compartiendo con toda la comunidad. 

 

 

R.G. 

 

