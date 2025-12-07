Kevin Martín se quedó con los 45K del Q Trail

Kevin Martín se consagró ganador de los 45 kilómetros del Q Trail, la distancia más exigente del evento que volvió a convocar a cientos de corredores en Esquel.

El intenso calor fue uno de los protagonistas de la jornada, obligando a los participantes a hidratarse continuamente y ajustar estrategias. Con su triunfo, Kevin Martín se suma a la lista de ganadores destacados de una carrera que ya es un clásico del calendario de trail patagónico.

Al dirigirse al público, Kevin reconoció: "Fue hace un año que empecé esta locura del trail, en esta carrera. Salí con el objetivo que era salir a correr contra mí mismo". Y agregó: "Tanto esfuerzo todos los días está dando su recompensa".

Con sólo 24 años, hace muy poco Kevin decidió aventurarse en el trail: "Sin querer el año pasado debuté con una victoria. En lo que va del año tantas carreras no pude hacer porque estaba en el Ejército y hace 2 o 3 meses decidí dar un paso al costado y jugármela por el deporte, para volver a soñar como soñaba antes. Hace 2 meses que estoy sin laburo y la familia es la que me está bancando".

Entre sus agradecimientos, Kevin remarca: "Aprovecho a saludar a todos los que estaban en el camino, la verdad es que alentaban mucho y ayudaban a empujar más".

Finalmente, Kevin se refirió al caluroso clima en este recorrido: "Se sufrió. El circuito es muy duro, pero la verdad es que estaba muy bien organizado: no faltó nada. Es para felicitar a la organización y de paso agradezco la invitación que me hicieron".

R.G.