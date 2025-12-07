Alejandra Carinao es la ganadora de los 10km del Q Trail

Alejandra Carinao se alzó este domingo con el triunfo en los 10 kilómetros del Q Trail, luego de una carrera exigente por el terreno y el calor.

"Me sentí bastante bien. Sabía que iba a ser medio difícil subiendo, pero la verdad es que me sentí muy cómoda con el circuito. Fue rápido, pensé que iba a ser un poquito más lento pero no", comentó Carinao a Red43.

Si bien el deseo inicial era ir por los 25 kilómetros, Carinao decidió priorizar esta distancia y prepararse mejor para afrontar ese reto en la próxima edición del Q Trail.

A pesar de haber sufrido una lesión en un tendón, el balance del año en cuanto a lo deportivo es positivo para Carinao: "Me espera un 2026 bastante prometedor. Tengo varias carreras importantes".

R.G.