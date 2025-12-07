28°
Esquel, Argentina
Domingo 07 de Diciembre de 2025
07 de Diciembre de 2025
sociedad

Lapenna destacó el impacto del Q Trail y llamó a fortalecer el trabajo conjunto

El funcionario destacó el impacto del evento y la importancia de seguir impulsando acciones para fortalecer el turismo.
Diego Lapenna, Ministro de Turismo, estuvo presente en la última edición del Q Trail. 

 

En diálogo con Red43, comentó: "En este día de hoy se ve reflejado que cuando las cosas se hacen con responsabilidad, con ganas y con pasión, las cosas salen bien. Ver 500 corredores, ver privados que se cargaron al hombro esto, ver a todo un Municipio apoyando las cosas que se hacen bien, la verdad que da gusto". Y agregó: "Es una excelente manera de poder terminar el año, en una provincia y en una ciudad que dejó de decir la importancia que tiene el turismo para empezar a hacer cosas". 

 

En este sentido, remarcó: "Dos años después demostramos, en un país que nunca te da certezas de absolutamente nada, que sí se puede consolidar un destino, sí se puede trabajar fuertemente con el sector privado. Esta reflejado en este evento que es uno de los tantos eventos que ha hecho esta ciudad. Se pueden hacer cosas distintas y no hay ningún secreto: acá el único secreto es que hay que ponerse a trabajar".

 

"Hay muchos que tienen que entender que las puertas están abiertas. Nos podemos enojar, podemos discutir, podemos estar en desacuerdo, lo que no podemos seguir haciendo es lo mismo que en los años 90'. Hoy tenemos que salir a competir, hoy estamos saliendo a competir, hoy están viendo un destino, una provincia que está nuevamente resurgiendo", aseguró. 

 

Finalmente, Lapenna concluyó expresando: "Tenemos a un intendente que, lo dije siempre, ni siquiera es de esta ciudad, pero vino y le pone muchísimo más amor que muchas personas. Estoy sumamente contento de poder terminar el año en mi ciudad y de esta manera. Argentina muchas veces no te da certezas, y ahí apelamos a lo que el gobernador Torres dijo muchísimas veces: hay que usar la creatividad, hay que ponerle mucha cabeza y buscar la manera de cómo hacer que las cosas pasen". 

 

 

R.G.

 

 

