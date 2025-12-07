Sin esquelenses en la final de Newcom

Con récord de participación y un gran marco de público, Esquel fue sede de la cuarta edición del Torneo Nacional Abierto “Águilas Doradas” de Newcom, evento que reunió a 700 jugadores pertenecientes a 45 equipos de todo el sur argentino.

El certamen contó con delegaciones provenientes de Esquel, Trevelin, Epuyén, Comodoro Rivadavia, El Hoyo, Trelew, Puerto Madryn, Paso del Sapo, Corcovado, El Maitén, Rawson, Bariloche, San Martín de los Andes, General Roca, El Calafate, Los Antiguos y Río Gallegos, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro para el turismo deportivo regional.

El acto inaugural se realizó el sábado con la presentación de todas las delegaciones. La ceremonia fue presidida por el intendente Matías Taccetta, acompañado por el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel; la subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti; y la organizadora del evento, Luciana Torres.

Durante la apertura, Maciel destacó las políticas públicas deportivas que impulsa la Municipalidad de Esquel a través de la gestión del intendente Taccetta, que posibilitan la realización de eventos de esta magnitud y fortalecen la actividad física, recreativa y competitiva en todas las edades.

A pesar de la fuerte presencia local y del desempeño de los equipos esquelenses, ninguno logró avanzar a las finales del torneo, que quedaron en manos de delegaciones visitantes. En la categoría +68, el campeón fue el SEC (Sindicato de Empleados de Comercio) de Trelew, que se quedó con el título tras una destacada campaña.

En tanto, la final de la categoría +60 quedó definida entre Glaciares de El Calafate y TUMA de Comodoro Rivadavia. Por su parte, la final de la categoría +50 se disputará entre TUMA de Comodoro Rivadavia y Jaujas de Puerto Madryn.

De esta manera, Esquel vuelve a demostrar su rol como capital provincial del turismo deportivo, promoviendo eventos que generan movimiento económico, integración regional y oportunidades para miles de personas que participan tanto como deportistas, acompañantes, familias y visitantes.

