Domingo 07 de Diciembre de 2025
Q Trail: los testimonios de los corredores

En una jornada marcada por el calor y la dificultad de la carrera, más de 500 corredores se aventuraron a conquistar una nueva edición del Q Trail esquelense. 
Con distancias que fueron desde los 10 hasta los 45 kilómetros, la competencia ofreció un recorrido exigente que combinó senderos, ascensos y tramos de velocidad, poniendo a prueba la resistencia y la estrategia de cada participante.

 

Rodrigo, de 63 años, corrió 10 kilómetros y comentó: "Entrené poco porque venía entrenando con bicicleta, pero me animé". Y agregó: "Siempre me gustó correr por la montaña y esta, como era la carrera de mi amigo, la corremos". 

 

María Angela también realizó el circuito de 10 kilómetros: "El circuito siempre es re lindo y llevadero. Algunas partes es fulero pero se pasa". Como muchos de los corredores del Q Trail, su deseo es superar esta marca el próximo año. 

 

 

