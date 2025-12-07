23°
Domingo 07 de Diciembre de 2025
sociedad
El nuevo Fondo de Garantías ya es ley y fortalecerá el acceso al crédito a PyMEs y emprendedores

Torres se refirió al importante instrumento financiero que permitirá mejorar el acceso al financiamiento por parte de pequeñas y medianas empresas, el cual quedó formalmente constituido esta semana.
El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, oficializó la creación del Fondo de Garantía del Chubut "Chubut Garantizar", iniciativa impulsada por la gestión para fomentar y fortalecer el acceso al financiamiento por parte de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores locales.

 

La Ley II Nº 315, promulgada por el mandatario a partir de su publicación en el Boletín Oficial del viernes 5 de diciembre, establece la implementación de un fideicomiso público que cuenta con un aporte inicial de $2.000 millones y respaldo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y que permitirá mejorar el acceso al crédito por parte del sector, impulsando la actividad productiva en la provincia mediante el otorgamiento de garantías a personas humanas, jurídicas y organizaciones de la sociedad civil.

 

Fortalecer la producción y el empleo

 

Al respecto, Torres recordó que "uno de los principales objetivos de la agenda de desarrollo que impulsamos desde el día uno, fue quitarle el pie de encima a la producción y el trabajo" y ratificó que "hoy, Chubut es un ejemplo de inteligencia, transparencia y planificación volcados al servicio de uno de los principales sectores de la economía provincial, que son las empresas y nuestros emprendedores, cuya realidad no escapa a un contexto económico complejo a nivel nacional".

 

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo aseguró que "vamos a seguir trabajando para promover la actividad económica de nuestra provincia, con instrumentos que mejoren el financiamiento para la producción y el capital de trabajo y, en este caso, sumando instancias de capacitación, asesoramiento técnico, económico y financiero".

 

"Chubut Garantizar"

 

El esquema que rige el Fondo de Garantía del Chubut prevé exenciones tributarias para el fideicomiso y para  contratos y operaciones asociadas a los aportes, avales y garantías emitidas. 

 

En el mismo sentido, la normativa invita a los municipios de la provincia a dictar normas que permitan eximir de tributos locales a aquellos beneficiarios de las garantías otorgadas.

 

Por otra parte, "Chubut Garantizar" también habilita al Poder Ejecutivo a llevar adelante adecuaciones presupuestarias para su cumplimiento y a dictar las reglamentaciones necesarias.

 

Asimismo, el fideicomiso será administrado por un fiduciario designado por el Ejecutivo, con facultades para suscribir el contrato respectivo por escritura pública, a la vez que este último se encuentra facultado para aprobar el modelo de contrato, introducir modificaciones futuras orientadas a mejorar la administración del fondo, y realizar todos los actos necesarios para su implementación. 

 

La autoridad de aplicación también será designada por el Gobierno del Chubut, y asumirá funciones de administración, control y fiscalización del fideicomiso.

 

 

