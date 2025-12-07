El nuevo Fondo de Garantías ya es ley y fortalecerá el acceso al crédito a PyMEs y emprendedores

El gobernador del Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, oficializó la creación del Fondo de Garantía del Chubut "Chubut Garantizar", iniciativa impulsada por la gestión para fomentar y fortalecer el acceso al financiamiento por parte de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendedores locales.

La Ley II Nº 315, promulgada por el mandatario a partir de su publicación en el Boletín Oficial del viernes 5 de diciembre, establece la implementación de un fideicomiso público que cuenta con un aporte inicial de $2.000 millones y respaldo del Banco Central de la República Argentina (BCRA), y que permitirá mejorar el acceso al crédito por parte del sector, impulsando la actividad productiva en la provincia mediante el otorgamiento de garantías a personas humanas, jurídicas y organizaciones de la sociedad civil.

Fortalecer la producción y el empleo

Al respecto, Torres recordó que "uno de los principales objetivos de la agenda de desarrollo que impulsamos desde el día uno, fue quitarle el pie de encima a la producción y el trabajo" y ratificó que "hoy, Chubut es un ejemplo de inteligencia, transparencia y planificación volcados al servicio de uno de los principales sectores de la economía provincial, que son las empresas y nuestros emprendedores, cuya realidad no escapa a un contexto económico complejo a nivel nacional".

En el mismo sentido, el titular del Ejecutivo aseguró que "vamos a seguir trabajando para promover la actividad económica de nuestra provincia, con instrumentos que mejoren el financiamiento para la producción y el capital de trabajo y, en este caso, sumando instancias de capacitación, asesoramiento técnico, económico y financiero".

"Chubut Garantizar"

El esquema que rige el Fondo de Garantía del Chubut prevé exenciones tributarias para el fideicomiso y para contratos y operaciones asociadas a los aportes, avales y garantías emitidas.

En el mismo sentido, la normativa invita a los municipios de la provincia a dictar normas que permitan eximir de tributos locales a aquellos beneficiarios de las garantías otorgadas.

Por otra parte, "Chubut Garantizar" también habilita al Poder Ejecutivo a llevar adelante adecuaciones presupuestarias para su cumplimiento y a dictar las reglamentaciones necesarias.

Asimismo, el fideicomiso será administrado por un fiduciario designado por el Ejecutivo, con facultades para suscribir el contrato respectivo por escritura pública, a la vez que este último se encuentra facultado para aprobar el modelo de contrato, introducir modificaciones futuras orientadas a mejorar la administración del fondo, y realizar todos los actos necesarios para su implementación.

La autoridad de aplicación también será designada por el Gobierno del Chubut, y asumirá funciones de administración, control y fiscalización del fideicomiso.

