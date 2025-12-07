Cholila: vecinos piden revisión de la condena a Jorge Pascoff

Un grupo de vecinos de Cholila firmaron una nota manifestando su inquietud por la situación judicial que atraviesa Jorge Pascoff, quien, según el documento, enfrenta una condena que consideran "desproporcionada" e "injusta".

Lo vecinos firmantes solicitaron una revisión del expediente y destacaron el rol social de Pascoff en la comunidad.

El documento presentado concluye con un llamado a la reflexión por parte de los operadores judiciales y solicita que el caso sea revisado.

R.G.