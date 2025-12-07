23°
Domingo 07 de Diciembre de 2025
07 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Cholila: vecinos piden revisión de la condena a Jorge Pascoff

Vecinos de Cholila firmaron una nota expresando su inquietud por lo que consideran un fallo desproporcionado en la condena a Pascoff.
Un grupo de vecinos de Cholila firmaron una nota manifestando su inquietud por la situación judicial que atraviesa Jorge Pascoff, quien, según el documento, enfrenta una condena que consideran "desproporcionada" e "injusta".

 

Lo vecinos firmantes solicitaron una revisión del expediente y destacaron el rol social de Pascoff en la comunidad.

 

El documento presentado concluye con un llamado a la reflexión por parte de los operadores judiciales y solicita que el caso sea revisado.

 

 

R.G.

 

 

