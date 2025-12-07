23°
Domingo 07 de Diciembre de 2025
07 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Domingo caluroso en Esquel

Para este domingo se pronostica un día de intenso calor. Hay que cuidarse del sol e hidratarse con frecuencia. 
Nos preparamos para pasar un fin de semana marcado por una intensa ola de calor, con temperaturas que superarán significativamente los promedios estacionales.

 

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones climáticas indican que este domingo 7 de diciembre será un intenso día de calor, se espera que el termómetro ascienda aún más que el sábado. El día estará caracterizado por nubes y claros, y la temperatura máxima podría rozar los 31°C, con una mínima de 11°C. Los vientos del suroeste se mantendrán moderados, alcanzando velocidades de hasta 48 km/h.

 

 

 

E.B.W.

 

