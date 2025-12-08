Se tiró al agua para salvar a su hijo, pero fue arrastrado por la corriente y desapareció

Un intenso operativo de búsqueda se desplegó este domingo por la tarde en la zona del Arroyón, sector conocido como La Puntilla, en la ciudad de Allen, donde buscaban a un hombre de 34 años que fue arrastrado por la corriente tras tirarse al agua para auxiliar a su hijo que estaba en peligro.

Según relataron testigos, el hombre se lanzó al cauce al advertir que el menor pedía ayuda y se encontraba en riesgo de ahogarse. El niño logró ser rescatado con vida, pero el adulto no pudo salir del agua y fue llevado por la correntada.

El director de Defensa Civil del municipio de Allen, Omar Martín, confirmó que el operativo se mantiene activo con la participación de Bomberos Voluntarios y personal del Área de Defensa Civil, quienes trabajan en distintos puntos del curso de agua mientras avanza la tarde.

Desde el municipio recordaron que la zona del Arroyón no está habilitada para actividades recreativas debido a la peligrosidad del sector. Además, el balneario municipal de Allen permanece cerrado en esta temporada, ya que todavía no se encuentra en funcionamiento el servicio de guardavidas.

Familiares del hombre, vecinos y personas que se acercaron al lugar siguen con atención el desarrollo del operativo, mientras continúan las tareas de rastrillaje en el río.