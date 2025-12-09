El fotógrafo chubutense que fue el mejor entre 3.000: el premio que Maxi Jonas trajo desde Emiratos Árabes

El fotógrafo y videasta Maxi Jonas, oriundo de Puerto Madryn, se convirtió en el único argentino entre 3.000 reporteros de todo el mundo en recibir el premio Best Camerawork 2025 en los Global South Video News Awards, entregados durante la Cumbre BRIDGE en Emiratos Árabes Unidos. Jonas recibió el galardón personalmente, en un evento que reconoce la excelencia técnica y artística en el periodismo audiovisual y la narración visual del Sur Global.

Los Global South Video News Awards buscan amplificar las perspectivas del Sur Global y honrar a los periodistas cuyo trabajo ilumina historias poco contadas o pasadas por alto. La edición 2025 incluyó cuatro categorías: Vital Footage Award, que premia material esencial para contar historias significativas; Best Camerawork, otorgado a Jonas por su excelencia técnica y composición artística; Exclusive Lens, que celebra material único que captura momentos decisivos; y Most Creative Shot, que reconoce técnicas de producción innovadoras.

Un jurado compuesto por editores y profesionales de medios de todo el Sur Global seleccionó doce nominados —tres por categoría— que fueron anunciados antes de la ceremonia. Todos los nominados fueron invitados a asistir a la Cumbre BRIDGE, donde los cuatro ganadores fueron revelados en el escenario ante una audiencia internacional de periodistas y líderes de medios.

En declaraciones a Infobae, en una nota de archivo, Jonas recordó su amor por la fotografía: “Primero descubrí la fotografía como una forma de contar cosas de la vida. Después descubrí las ballenas”.

Su historia comenzó en Trelew, donde trabajó como fotógrafo cubriendo noticias policiales. “Tenía una radio con la frecuencia policial, escuchaba que había un choque, agarraba mi Fiat Palio, iba y sacaba las fotos para las compañías de seguro. Como en esa época no había teléfonos con cámara, vendía cuatro fotos en 15 pesos y sabía que en cada choque me ganaba seguro 30 pesos”, relató.

Con el tiempo, la policía comenzó a solicitarle fotos para documentar escenas y esclarecer robos. “Así terminé siendo un prestador de servicio para la policía. Al llegar a la noticia casi en tiempo real, empecé a meterme en el fotoperiodismo”, agregó.

Su contacto con las ballenas surgió al cubrir, junto a un periodista, el inicio de la temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn. “Ahí hice mis primeras fotos de ballenas y nunca más las dejé. Cinco años después me vine a vivir a Madryn”, contó.

Vivir en Puerto Madryn le permitió a Jonas observar y aprender sobre las ballenas, explorando sus costumbres y capturando imágenes y momentos únicos que enriquecen su trabajo como fotógrafo y videasta.

Fuente: Canal 12