Carossi Básquet y el buscar nuevas oportunidades cada día

Carossi Básquet y un lema que hay que ponerlo en práctica: “tendremos 365 días de oportunidades”. Así de sencillo. Todos los días para aprender, para ser mejores personas, para saber de las necesidades del otro y acompañarlo.

Hacer un trabajo en equipo, como en el básquet. Porque solo habrá un Magic Johnson, Michael Jordan o Manu Ginobilli, pero los partidos de básquet (y en la vida también) se ganan en equipo.

Y Carossi Básquet es un equipo, una familia, un mundo de oportunidades. Y de proyectos por demás ambicioso, como lo tuvieron siempre.

Carossi Básquet Asociación Civil, cerró sus actividades del año en el complejo deportivo del Club Belgrano de Esquel.

Con una gran cantidad de alumnos y padres, se dio por finalizado el ciclo deportivo 2025, augurando un próspero 2026 y deseando unas felices fiestas.

Claro que la vara quedó alta, a pesar de la crisis reinante. Mantienen el compromiso de jugar el torneo asociativo de Bariloche, también está en carpeta realizar la 1° edición del Encuentro Carossi 2026 en Esquel y la 3° edición del Eduardo “Eduardo Bjerring” en Trevelin.

Más un sinfín de encuentros con clubes locales y de la región. Proyectan unas oportunidades inigualables para seguir creciendo. Y llegar a toda la ciudad, con el Programa “Básquet con amigos”.

A todo esto, la idea es mantener los espacios de entrenamiento como es el gimnasio del colegio Salesiano y el SUM de la escuela 7722, hasta que en algún momento puedan tener su terreno, su quincho para el asado y su propio gimnasio (que, dicho sea de paso, está en carpeta).

El Programa “Básquet Escolar” es otra de las herramientas que permite la inclusión, la enseñanza de valores y el aprendizaje del básquet para los más chicos. Se suma también el programa “Básquet Especial” donde están incluidos los peques y no tan peques con alguna discapacidad.

En sus redes sociales, Carossi Básquet destacó que lo importante es “seguir sumando valores y talentos, a los diferentes programas de la CABB a través de las competencias asociativas y las organizadas en la ciudad.

“A los padres de Carossi Básquet, hay que hacerles un párrafo aparte, ya que siempre nos alimentan a seguir, y permiten que seamos responsables de sus más preciados valores, sus hijos. Porque todos de alguna forma son dirigentes, en esta institución de sentimiento familiar. Muchísimas Gracias. A ese grupo que día a día, nos esforzamos para que todos puedan tener la ropa, el regalito, realizar su primer viaje, tener la experiencia de jugar por primera vez.

Nos quedará pendiente en la lista de compromisos, el viaje a la final del torneo de Bariloche, no porque no podamos ir, sino que ya no tenemos espacio físico para poder seguir entrenando. Ir a jugar sin el día a día de la semana, sería faltarle el respeto a la actividad que tanto sentimos”.

El cierre de las actividades se llevó a cabo en el complejo de Belgrano de Esquel donde contó con la entrega de presentes, la torta de fin de año y el compartir creaciones dulces.

Po último señalaron que “Carossi Básquet Asociación Civil, sigue creciendo, seguirá jugando, esperamos del acompañamiento de todos los actores que se nuclean en la actividad. Porque el próximo año, como club, cómo familia tendremos 365 días de oportunidades”.