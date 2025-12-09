Emotiva celebración en Esquel: bendijeron el árbol navideño en la Parroquia Santa María de los Ángeles

La Parroquia Santa María de los Ángeles vivió este lunes 8 de diciembre una celebración especial con la misa presidida por el padre Pedro Strycharz. La jornada reunió a una importante cantidad de vecinos, acompañada por puestos de feriantes y un clima que favoreció el encuentro.

Durante la ceremonia, el sacerdote realizó la bendición del árbol navideño ubicado sobre la avenida Holdich, armado por la comunidad en vísperas de la Navidad.

“Un agradecimiento a todos los que laburaron este año tan asiduamente en todo lo que concierne a esta fiesta del 25 y de los días posteriores”, expresó Strycharz ante los presentes.

La actividad marcó el inicio del tiempo festivo en la ciudad y reforzó el espíritu comunitario que caracteriza estas fechas.

R.G.