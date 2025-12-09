26°
21° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 09 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad climaEsquel
09 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Mañana de sol y tarde cálida en Esquel

Luego de un fin de semana caluroso, continúan las altas temperaturas. A comenzar este martes con un clima muy agradable que irá mejorando con el correr de las horas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La jornada iniciará con el cielo parcialmente nublado, pero las nubes se disiparán rápidamente, dando paso a una mañana despejada y soleada. Esto preparará el escenario para una tarde que se espera sea la más cálida de la semana. La temperatura mínima de la jornada se registrará en las primeras horas, alcanzando los 15C. El pico máximo de calor se sentirá a las 14:00 horas, cuando el termómetro alcance los 27C, con una máxima general proyectada de 28C para el día.

 

El viento se mantendrá suave pero persistente, con ráfagas que variarán entre los 22 y los 65 kilómetros por hora.

 

Finalmente, el día culminará con un esperado descenso de la temperatura al atardecer para refrescar la jornada. 

 

 

 

E.B.W.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente entre un camión y un auto en Av. Alvear y Fontana generó demoras en el tránsito
2
 El Barrio 28 de Junio de Esquel inaugura su tradicional Pino de Navidad con feria y actividades
3
 La Policía Comunitaria de Esquel "rompe la barrera" con el vecino en el interior del Chubut
4
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
5
 No sabía nadar y se lo llevó la correntada: encontraron al hombre que desapareció en el Río Negro
1
 La silla no es un límite
2
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
3
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
4
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
5
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -