Mañana de sol y tarde cálida en Esquel

La jornada iniciará con el cielo parcialmente nublado, pero las nubes se disiparán rápidamente, dando paso a una mañana despejada y soleada. Esto preparará el escenario para una tarde que se espera sea la más cálida de la semana. La temperatura mínima de la jornada se registrará en las primeras horas, alcanzando los 15∘C. El pico máximo de calor se sentirá a las 14:00 horas, cuando el termómetro alcance los 27∘C, con una máxima general proyectada de 28∘C para el día.

El viento se mantendrá suave pero persistente, con ráfagas que variarán entre los 22 y los 65 kilómetros por hora.

Finalmente, el día culminará con un esperado descenso de la temperatura al atardecer para refrescar la jornada.

E.B.W.