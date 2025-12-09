Milei convoca al Congreso en diciembre

El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias mediante el Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según el Boletín Oficial, el Congreso deberá sesionar entre el 10 y el 30 de diciembre para tratar un temario que el Ejecutivo considera prioritario.

Entre los proyectos más relevantes figura el Presupuesto 2026, junto a iniciativas de reforma tributaria —como la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria— y el proyecto de Modernización Laboral, que anticipa un fuerte debate político.

El paquete legislativo incluye también la reforma del Código Penal y cambios a la Ley de Glaciares, lo que generó advertencias desde sectores ambientales.

Mientras el oficialismo sostiene que las extraordinarias buscan agilizar reformas “urgentes”, referentes de la oposición reclaman mayor transparencia y diálogo. El Ejecutivo instruyó a la Jefatura de Gabinete a completar el envío de los proyectos durante los próximos días.

R.G.