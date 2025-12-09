26°
Martes 09 de Diciembre de 2025
09 de Diciembre de 2025
Por Redacción Red43

Milei convoca al Congreso en diciembre

A través del Decreto 865/2025, el presidente Javier Milei convocó al Congreso a sesionar del 10 al 30 de diciembre para tratar un paquete de proyectos, que incluye Presupuesto 2026, reformas laboral, fiscal, penal y ambiental.
Por Redacción Red43

El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias mediante el Decreto 865/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según el Boletín Oficial, el Congreso deberá sesionar entre el 10 y el 30 de diciembre para tratar un temario que el Ejecutivo considera prioritario.

 

Entre los proyectos más relevantes figura el Presupuesto 2026, junto a iniciativas de reforma tributaria —como la Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria— y el proyecto de Modernización Laboral, que anticipa un fuerte debate político.

 

El paquete legislativo incluye también la reforma del Código Penal y cambios a la Ley de Glaciares, lo que generó advertencias desde sectores ambientales.

 

Mientras el oficialismo sostiene que las extraordinarias buscan agilizar reformas “urgentes”, referentes de la oposición reclaman mayor transparencia y diálogo. El Ejecutivo instruyó a la Jefatura de Gabinete a completar el envío de los proyectos durante los próximos días.

 

 

R.G.

 

