Crece el uso de tarjetas de crédito para comprar alimentos

El 46% de las compras de alimentos en supermercados se paga hoy con tarjeta de crédito, según reveló un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Se trata de un dato histórico que no solo muestra un cambio en los hábitos de consumo de los argentinos, sino que también refleja el nivel de endeudamiento familiar necesario para cubrir gastos esenciales.

El uso de crédito para adquirir alimentos, una práctica que antes era excepcional, se volvió una herramienta cotidiana. Esta situación está directamente relacionada con la pérdida del poder adquisitivo y el avance sostenido de la inflación, que sigue golpeando con fuerza los precios de la canasta básica.



Según el informe, en la primera semana de agosto los precios minoristas mostraron incrementos de entre el 3,5% y el 9%, dependiendo del rubro. Aunque la inflación mensual se mantiene por debajo de los niveles más altos del año, se estabilizó en torno al 1,5% al 2%, lo que sigue siendo preocupante para una economía en crisis.

El economista Orlando Ferreres también alertó que la inflación de agosto podría superar el 2,5% y, en algunos escenarios, llegar al 3,5%, reflejando la persistente presión sobre los precios.

Con una economía que no logra recuperarse y un consumo cada vez más sostenido por financiamiento, el uso de la tarjeta para comprar comida ya no es una excepción, sino un síntoma del deterioro económico que viven millones de hogares.

