Lunes 11 de Agosto de 2025
11 de Agosto de 2025
Convocatoria en la UNPSJB para un taller clave sobre derechos y salud

Con la participación de diferentes actores de la comunidad, se promovió la actividad que abordará la respuesta integral al VIH, la hepatitis viral, las ITS y la tuberculosis.
En el día de la fecha, se celebró una conferencia de prensa para promover un taller de formación y sensibilización sobre la Ley 27.675. Esta normativa ofrece una respuesta integral al VIH, la hepatitis viral, las ITS y la tuberculosis, con un enfoque centrado en los derechos humanos, el género y la diversidad.

 

 

La actividad se llevará a cabo este martes 12 a las 18:00 hs en el edificio de aulas de la UNPSJB. La conferencia contó con la participación de destacadas figuras, como el Dr. Alexis Pantaenus, Delegado Zonal de la UNPSJB; la Dra. Ana Gabriela De Palma, Secretaria de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas; y la Dra. María de las Nieves González, Coordinadora Administrativa Académica.

 

 

También asistieron representantes de organizaciones sociales y gubernamentales, como la Sra. Zulma Moran Haten, miembro fundador de la mesa de diversidad e identidad de géneros de la cordillera chubutense, y el Sr. Amilcar Ochoa Infante, del Área discapacidad género diversidad y nuevas Mayorías de la municipalidad de Trevelin y sus parajes.

 

 

 

F.P

 

