10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
11 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Las cantautoras de la región se unen en el festival "Pájaras en la estepa"

Leila Cherro organiza en Trevelin un encuentro con tres días de recitales, talleres y charlas que dan cuenta de la diversidad artística de la región.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este fin de semana largo, Trevelin dispone los espacios de La Encrucijada (Brown 386) y Arcos Al Sur (Roca 528) para el festival de cantautoras "Pájaras en la estepa".

 

Desde distintas partes de la Patagonia se darán cita "para compartir música, palabra y conciencia", nos cuenta su organizadora Leila Cherro.

 

La también compositora e interprete en chello viene organizando eventos a la par de su propia propuesta y acerca en este ciclo a Ine Güemes, Anahí Pereyra, Lucila Mársico, Julieta Rimoldi, Pepa Diaz y Antü Paillacán: "Hace mucho tiempo tenia ganas de unir a las cantautoras de la Patagonia y cada una de ellas es referente en la localidad en la que habitan, es algo muy grande. A algunas las conozco y con algunas no he compartido pero las voy escuchando y está la necesidad de traer cosas a Trevelin y que sucedan cosas en nuestro pueblo".

 

Con el viernes feriado, y desde temprano, comienzan las actividades del encuentro y no solo como recitales: "La idea es que cada persona elija a donde quiere ir, dejar un rato las pantallas y encontrarnos, una necesidad de crear espacios diferentes que nos unen más y nos motivan, lamentablemente no puede ser gratuito pero si hay apoyo de emprendimientos locales para sumar y poder escucharlas, todas con muchísima trayectoria en sus lugares, en sus palabras e interpretación que son un placer de escuchar".

 

VIERNES 15 agosto 
15 a 17 horas en La Encrucijada, Charla “Diversas Propuestas que transforman comunidades, creando lazos, encuentro, sociedad y cultura” participan Ale Etbul, Verónica Nicola, Sonia Baliente, juan Revestido, Antü Paillacan y Anahí Pereyra. Lugar: La Encrucijada
17:30 a 19:30 horas Arcos al Sur "Taller de escritura de canciones" con Lucia Mársico.
21 horas en Arcos Al Sur, concierto de Pepa Diaz e Ine Güemes.
 
SÄBADO 16 agosto 
15 a 17 horas en La Encrucijada, Charla “ Procesos Creativos” participan Jose Bava, Hernán Hecht, Bibi Portugues, Diego Recagno, Ine Güemes y Pepa Diaz 
17:30 a 19:30 horas en Arcos Al Sur.  Taller de Juli Rimoldi "Improvisación con la voz"
21 horas en Arcos al Sur Concierto de Lucila Mársico y Juli Rimoldi
 
DOMINGO 17 agosto 
13 a 15 horas Almuerzo en Arcos Al Sur (no incluido en la entrada al concierto) Comida Chef: Fede Moreno. Barra de Tragos: La Encrucijada
15 horas Concierto en Arcos Al Sur de Antü Paillacan y Anahi Pereyra
17 horas Actividad de Cierre del festival y mesa de dulces

 

Compra de entradas a través de ALPOGO o al whatsapp 2945691927
Las charlas son abiertas y gratuitas 

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se viene un fin de semana largo: la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable
2
 Caso Dicasur: el juez rechazó un pedido de la defensa y habrá audiencia de revisión
3
 La Fiscalía investiga las causas de un incendio fatal que dejó dos víctimas en Bariloche
4
 Usurpación en Parque Nacional: la fiscalía pidió seis años de prisión para Cruz Cárdenas
5
 Choque, vuelco y heridos: Dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -