Las cantautoras de la región se unen en el festival "Pájaras en la estepa"

Este fin de semana largo, Trevelin dispone los espacios de La Encrucijada (Brown 386) y Arcos Al Sur (Roca 528) para el festival de cantautoras "Pájaras en la estepa".

Desde distintas partes de la Patagonia se darán cita "para compartir música, palabra y conciencia", nos cuenta su organizadora Leila Cherro.

La también compositora e interprete en chello viene organizando eventos a la par de su propia propuesta y acerca en este ciclo a Ine Güemes, Anahí Pereyra, Lucila Mársico, Julieta Rimoldi, Pepa Diaz y Antü Paillacán: "Hace mucho tiempo tenia ganas de unir a las cantautoras de la Patagonia y cada una de ellas es referente en la localidad en la que habitan, es algo muy grande. A algunas las conozco y con algunas no he compartido pero las voy escuchando y está la necesidad de traer cosas a Trevelin y que sucedan cosas en nuestro pueblo".

Con el viernes feriado, y desde temprano, comienzan las actividades del encuentro y no solo como recitales: "La idea es que cada persona elija a donde quiere ir, dejar un rato las pantallas y encontrarnos, una necesidad de crear espacios diferentes que nos unen más y nos motivan, lamentablemente no puede ser gratuito pero si hay apoyo de emprendimientos locales para sumar y poder escucharlas, todas con muchísima trayectoria en sus lugares, en sus palabras e interpretación que son un placer de escuchar".

VIERNES 15 agosto

15 a 17 horas en La Encrucijada, Charla “Diversas Propuestas que transforman comunidades, creando lazos, encuentro, sociedad y cultura” participan Ale Etbul, Verónica Nicola, Sonia Baliente, juan Revestido, Antü Paillacan y Anahí Pereyra. Lugar: La Encrucijada

17:30 a 19:30 horas Arcos al Sur "Taller de escritura de canciones" con Lucia Mársico.

21 horas en Arcos Al Sur, concierto de Pepa Diaz e Ine Güemes.



SÄBADO 16 agosto

15 a 17 horas en La Encrucijada, Charla “ Procesos Creativos” participan Jose Bava, Hernán Hecht, Bibi Portugues, Diego Recagno, Ine Güemes y Pepa Diaz

17:30 a 19:30 horas en Arcos Al Sur. Taller de Juli Rimoldi "Improvisación con la voz"

21 horas en Arcos al Sur Concierto de Lucila Mársico y Juli Rimoldi



DOMINGO 17 agosto

13 a 15 horas Almuerzo en Arcos Al Sur (no incluido en la entrada al concierto) Comida Chef: Fede Moreno. Barra de Tragos: La Encrucijada

15 horas Concierto en Arcos Al Sur de Antü Paillacan y Anahi Pereyra

17 horas Actividad de Cierre del festival y mesa de dulces

Compra de entradas a través de ALPOGO o al whatsapp 2945691927

Las charlas son abiertas y gratuitas

SL