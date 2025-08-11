10°
Esquel, Argentina
Lunes 11 de Agosto de 2025
Trevelin
11 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

La caída de un pino de gran tamaño provocó complicaciones en el centro de Trevelin

Este lunes en horas de la madrugada se registró la caída de un árbol en la Plaza Coronel Fontana que provocó problemas en el tránsito.
Por Redacción Red43

Durante la madrugada de este lunes 11 de agosto, cerca de las 0:40 horas, un árbol de gran tamaño se desplomó en la Plaza Coronel Fontana, ubicada en el centro de Trevelin, afectando el tránsito por el sector.

 

Según comunicó la Comisaría local, el árbol cayó sobre una vereda próxima al edificio de la Secretaría de Turismo municipal provocando complicaciones para los automovilistas que transitan por el lugar.

 

El personal policial intervino para controlar la circulación y prevenir cualquier tipo de accidente, aunque en ese horario la circulación tanto de peatones como de vehículos era escasa.

 

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin también intervino con un móvil y tres efectivos, quienes se encargaron de cortar las ramas con motosierras y despejar la zona afectada. El segundo jefe del cuartel, Ángelo Cárcamo, explicó que el operativo estuvo centrado en asegurar la escena y liberar principalmente la calle que rodea la rotonda 28 de Julio.

 

Tras varias horas de trabajo durante la madrugada, las tareas finalizaron y la plaza pudo ser habilitada nuevamente para el tránsito.

 

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni daños graves producto de la caída del pino, aunque su tamaño y peso requirieron una respuesta coordinada y rápida para garantizar la seguridad en el lugar.

 

 

Fotos: Julieta Morales

 

C.S.

 

