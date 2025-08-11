Una persona se descompensó y debió ser trasladada tras fuerte caída en la feria La Saladita

El último sábado, Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre una persona que habría sufrido una caída en la feria conocida como La Saladita, ubicado en el barrio Obrero. Según la información inicial, la víctima se encontraba inconsciente tras el accidente.

Se despachó una unidad de rescate hacia el lugar, donde al llegar encontraron que el personal del hospital ya estaba asistiendo a la persona y preparándola para su traslado.

Según datos brindados por la policía, la persona habría caído desde el puente.

O.P