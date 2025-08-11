10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 11 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina El Bolsón
11 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Una persona se descompensó y debió ser trasladada tras fuerte caída en la feria La Saladita

Una persona sufrió una fuerte caída este sábado en la feria La Saladita y debió ser trasladada al hospital para su atención médica.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El último sábado, Bomberos Voluntarios de El Bolsón recibieron un llamado de emergencia que alertaba sobre una persona que habría sufrido una caída en la feria conocida como La Saladita, ubicado en el barrio Obrero. Según la información inicial, la víctima se encontraba inconsciente tras el accidente.

 

Se despachó una unidad de rescate hacia el lugar, donde al llegar encontraron que el personal del hospital ya estaba asistiendo a la persona y preparándola para su traslado.

 

 

Según datos brindados por la policía, la persona habría caído desde el puente.

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Se viene un fin de semana largo: la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable
2
 Caso Dicasur: el juez rechazó un pedido de la defensa y habrá audiencia de revisión
3
 La Fiscalía investiga las causas de un incendio fatal que dejó dos víctimas en Bariloche
4
 Usurpación en Parque Nacional: la fiscalía pidió seis años de prisión para Cruz Cárdenas
5
 Choque, vuelco y heridos: Dos camionetas protagonizaron un fuerte accidente
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -