Lunes con inestabilidad: Se esperan lluvias y frío en Esquel para comenzar la semana

El lunes 11 de agosto se presenta con un pronóstico de inestabilidad en Esquel, con altas probabilidades de lluvia y temperaturas bajas a lo largo de toda la jornada. Según el pronóstico del tiempo, la temperatura mínima se ubicará en 4°C y la máxima alcanzará los 9°C.

Se espera que la lluvia esté presente durante todo el día, con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 90% en la madrugada y el 50% en la noche. La lluvia será mayormente débil, con episodios de lluvia moderada en las primeras horas del día. El viento, por su parte, soplará del Noreste, Norte y Noroeste, con velocidades que podrían llegar hasta los 36 km/h.

La sensación térmica se mantendrá baja, con una mínima de 3°C por la noche. El índice UV será bajo, con valores de 0 y 1.



