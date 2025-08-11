Docentes universitarios paran del 11 al 17 de agosto

La CONADU Histórica resolvió profundizar su plan de lucha en defensa del salario docente y la universidad pública, con medidas que impactarán en las 57 universidades nacionales del país.

El Congreso Extraordinario de la federación, realizado el martes 5 de agosto, definió un paro total de actividades desde el lunes 11 hasta el 17 de agosto y, a partir del 18, paros semanales de 48 horas en días rotativos hasta el 7 de septiembre. La decisión incluye también la organización de una Marcha Federal Universitaria para la primera quincena de septiembre, en articulación con la comunidad educativa y otras organizaciones gremiales.

Reclamos y críticas al gobierno nacional

La federación, integrante de la CTA Autónoma, exige una urgente recomposición salarial y mejores condiciones de trabajo, denunciando que no se han convocado paritarias desde la asunción del presidente Javier Milei.

Según la dirigencia gremial, la docencia universitaria y preuniversitaria atraviesa “el mayor deterioro histórico”, con sueldos congelados en un contexto de inflación sostenida.

Durante el Congreso —que contó con representantes de todo el país y tuvo la presidencia honoraria de Lolín Rigoni, Madre de Plaza de Mayo de Neuquén, fallecida ese mismo día a los 100 años— hubo fuertes críticas a la política del gobierno hacia el sistema universitario.

CONADU Histórica advirtió sobre un vaciamiento progresivo en las universidades. Respaldaron sus dichos con un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que detalla más de 10.000 renuncias de docentes, dificultades para cubrir vacantes, desfinanciamiento de obras sociales, licuación de las cajas jubilatorias y riesgo para la continuidad del ciclo académico 2025.

En el marco del debate legislativo, el gremio convocó a una radio abierta el miércoles 6 de agosto a las 12 frente al Congreso de la Nación, coincidiendo con el tratamiento del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en Diputados.

La actividad se realizará junto al Frente Sindical de Universidades Nacionales.

“El vaciamiento en curso pone en peligro no solo el funcionamiento de las universidades, sino su misma existencia. Es urgente defender el presupuesto, el salario y la soberanía educativa frente al ajuste”, señalaron desde la federación.

La organización no descarta nuevas medidas conjuntas con otras federaciones como CONADU, FEDUN, FAGDUT, UDA y CTERA para visibilizar la crisis. Además, consideraron que el tratamiento del financiamiento universitario en el Congreso será decisivo en las próximas semanas.

C.S.