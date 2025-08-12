Piyamada de terror: delincuentes apuntaron en la cabeza a 12 nenes para robar un auto

Un violento robo ocurrió a plena luz del día, a la salida de una piyamada. Lo que debía ser el final feliz de un cumpleaños infantil se convirtió en una pesadilla, cuando un grupo de chicos de 12 años fue apuntado con armas por delincuentes que tobaron un auto a plena luz del día.

El hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando el padre de uno de los menores que estaba en el festejo estacionó para buscar a su hijo y también unos instrumentos musicales de su banda. En aquel momento, fue sorprendido por ladrones que bajaron de una camioneta que estaba estacionada enfrente.

Los delincuentes les apuntaron con armas a todo el grupo de chicos que participaban del festejo en una casa de Bernal, provincia de Buenos Aires. "Les apuntaron con armas a todo el grupito de adolescentes".

Pese a la gravedad, no se registraron agresiones físicas ni resistencia por parte de los chicos o adultos presentes, según reveló TN. Constanza, la mamá a cargo del festejo de cumpleaños, relató a los medios de prensa los momentos de terror que vivieron los menores, a quienes apuntaron con armas de fuego.

"Estábamos en una mañana de domingo tranquilos. Vimos el auto de enfrente y entendimos que venían a retirar una torta de una vecina. Cuando el propietario del auto destraba para subir al nene y las guitarras, salen los delincuentes", afirmó.

Tras formalizar la denuncia por el robo del auto, a pocas cuadras del lugar del hecho se logró dar con la camioneta en la que se movilizaban los delincuentes, no así con el vehículo que le fuera sustraído a la víctima, mientras continúan las investigaciones del caso.