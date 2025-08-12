Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
RED43 sociedad Trevelin
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Atención Aldea Escolar: corte de luz mañana miércoles

La Cooperativa 16 de Octubre informa las áreas afectadas en la mañana de mañana.
Por Redacción Red43

La Cooperativa 16 de Octubre Ltda informa un corte de Energía en la zona del Paraje Aldea Escolar.

 


 Se realizará corte en el suministro eléctrico por mantenimiento en líneas aéreas de media tensión. 

 

Dicho corte será el día miércoles 13 del corriente, de 9:30 a 10:30 horas

 

El corte impactará en Paraje Aldea Escolar y la Ruta provincial Nº 34 (desde Establecimiento la Paz hasta Escuela Nº 740 “Emeta”).

 


Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas.

 

