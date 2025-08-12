Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
El Día de las Infancias fue "una verdadera fiesta para los chicos"

La directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Pamela Ruppel, destacó que el evento superó las 3.000 personas y contó con la colaboración de múltiples organismos y áreas municipales.
La directora de Niñez, Adolescencia y Familia de Esquel, Pamela Ruppel, realizó un balance "muy positivo" del evento por el Día de las Infancias, que convocó a más de 3.000 personas, incluyendo a 2.000 niños. La funcionaria destacó que la celebración "es verdaderamente una fiesta para los chicos" y que se supera año a año.

 

 

El evento contó con más de diez stands, donde se ofrecieron sorteos, regalos, chocolatada y una gran torta. Además, se presentaron diversos números artísticos "de mucha calidad", como la banda del ejército, el coro de adultos de la orquesta municipal, y grupos de danza como Urban Dance y Habibi. También se incluyó un grupo de skatepark que, debido a la pista mojada, realizó su presentación en el interior.

 

 

La jornada también ofreció actividades especiales, como la proyección de cortometrajes y una "hora distendida" para que niños con capacidades especiales o autismo pudieran disfrutar del espacio. Otro de los atractivos fue la presencia de perros de Fauna Urbana para que los niños pudieran interactuar con ellos.

 

 

En la organización del evento, además de las áreas municipales, colaboraron el grupo Scout Abrojal de la Iglesia Sagrada Familia, la Policía Comunitaria, Canes de Trevelin, Policía Científica y la biblioteca municipal, entre otros. Ruppel agradeció la gran convocatoria de las familias y el trabajo coordinado de su equipo y de todas las áreas municipales que participaron en la preparación.

 

 

F.P

 

