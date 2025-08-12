Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
12 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Día del Trabajador de la Televisión: un homenaje a quienes hacen posible la magia de la pantalla chica

Hoy se celebra en Argentina una fecha para reconocer a camarógrafos, productores, periodistas y todos los profesionales que, con su esfuerzo, construyen la televisión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy, 12 de agosto, se celebra en Argentina el Día del Trabajador de la Televisión, una fecha dedicada a reconocer y homenajear a quienes, desde distintos roles, hacen posible la magia de la pantalla chica. Esta jornada es un tributo a todos los profesionales que con su labor diaria, esfuerzo y dedicación, contribuyen al entretenimiento, la información y la cultura del país.

 

 

La efeméride se estableció para honrar a los camarógrafos, productores, directores, técnicos de sonido, luminotécnicos, maquilladores, vestuaristas y, por supuesto, a los periodistas, presentadores y actores que dan vida a los programas. Es un reconocimiento a un trabajo en equipo que se desarrolla tanto detrás como delante de las cámaras.

 

 

El Día del Trabajador de la Televisión celebra no solo la labor técnica y artística, sino también el compromiso con la sociedad, la rapidez para informar y la capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y formatos que han revolucionado la manera en que consumimos contenidos. Es una oportunidad para recordar la importancia de la televisión como medio de comunicación masiva y su impacto en la vida de las personas.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Por el Día del Nutricionista, una especialista local brinda consejos para una vida saludable
3
 Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias
4
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
5
 Diego Austin, en la lista para el Consejo de la Magistratura
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -