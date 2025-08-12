Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
El Sindicato de Empleados de Comercio renueva autoridades

El próximo 27 de agosto se realizarán las elecciones en el gremio. En Esquel la jornada de votación se llevará adelante en el salón ubicado en las calles Thomas Harris y Avellaneda.
El secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Miguel Álvarez, se refirió a las próximas elecciones del gremio que se realizarán el 27 de agosto de 2025, en las que se renovarán las autoridades.

 

“Tenemos elecciones, ya se hizo la convocatoria oficial. El próximo 27 de agosto se llevarán a cabo los comicios para renovar las autoridades del sindicato. Hemos conformado las listas y hay gente nueva, jóvenes que aportan aire fresco,” explicó Álvarez.

 

El dirigente también confirmó que este será su último mandato. “Llevo muchos años en esta función y, en lo personal, he cumplido muchos objetivos de trabajo y crecimiento que nos propusimos hace tiempo con el grupo inicial, cuando queríamos un sindicato con otras características, y lo hemos logrado. Mi proyecto pendiente para cerrar esta etapa es el camping del Río Percy. Ya hemos comenzado, pero es un proyecto a largo plazo. Espero dejarlo encaminado y con un rumbo claro.”

 

Las elecciones se realizarán de forma formal el 27 de agosto, con una única lista opositora además de la que encabeza Álvarez. La votación estará abierta desde las 9 hasta las 18 horas, y habrá urnas disponibles en el salón ubicado en Thomas Harris y Avellaneda, en Lago Puelo y en Trevelin. “Hace mucho tiempo que disponemos urnas en estas subdelegaciones para facilitar el voto a nuestros afiliados,” agregó.

 

Solo podrán votar los afiliados al sindicato.

 

 

C.S.

 

