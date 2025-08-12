Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Borracho, tomó un taxi y no lo quiso pagar: terminó detenido

Ocurrió en Comodoro Rivadavia. Causó daños en el hospital donde lo revisaban.
La Dirección de Seguridad de la Policía del Chubut informó lo ocurrido en Comodoro Rivadavia.

 

En la noche del lunes, siendo las 20 horas se tomó el reclamo de un chofer de taxi, quien refirió tener en el interior del rodado Toyota modelo Etios a un hombre de sexo masculino en estado de ebriedad, negándose a abonar el servicio.

 

Tras aproximarse personal policial para proceder a su intervención, son recibidos bajo insultos y palabras amenazantes, negándose el sujeto a su correcta identificación, refiriendo el masculino no contar con medios de pago físicos o virtuales para abonar el servicio cuyo valor era de 18.000,00 mil pesos.

 


El sujeto es demorado y trasladado a hospital Alvear, para ser examinado por facultativo médico, al encontrarse en espera de turno para sala de laboratorio, el sujeto se torna agresivo con personal policial, ocasionando daños en vidrio de gabinete donde se halla manguera contra  incendios.

 

No registrándose personas lesionadas. Se hace presente personal de Comisaria Mosconi por corresponder jurisdicción, quienes notifican la situación a Fiscal de turno el Dr Oribone, quien determina la detención judicial y la imputación del hecho por daños.

 

SL

 

