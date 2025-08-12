Todas las rutas de Chubut están habilitadas, pero piden circular con precaución

Según el parte emitido por Vialidad Nacional este martes 12 de agosto a las 8:00, todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Chubut se encuentran habilitadas para la circulación. No obstante, se recomienda a los conductores extremar las precauciones debido a la presencia de calzadas húmedas, banquinas con barro, animales sueltos y condiciones climáticas adversas como viento y lloviznas aisladas.

En particular, sobre la Ruta Nacional 259, los tramos que van desde el empalme con la RN 40 hasta Esquel y de Esquel a Trevelin presentan calzadas húmedas y banquinas inestables. Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en la zona para mejorar las condiciones de transitabilidad.

R.G.