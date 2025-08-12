Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Todas las rutas de Chubut están habilitadas, pero piden circular con precaución

Vialidad Nacional informó que, aunque los tramos están transitables, persisten condiciones climáticas y del terreno que exigen máxima atención al conducir.
Por Redacción Red43

Según el parte emitido por Vialidad Nacional este martes 12 de agosto a las 8:00, todas las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Chubut se encuentran habilitadas para la circulación. No obstante, se recomienda a los conductores extremar las precauciones debido a la presencia de calzadas húmedas, banquinas con barro, animales sueltos y condiciones climáticas adversas como viento y lloviznas aisladas.

 

En particular, sobre la Ruta Nacional 259, los tramos que van desde el empalme con la RN 40 hasta Esquel y de Esquel a Trevelin presentan calzadas húmedas y banquinas inestables. Personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en la zona para mejorar las condiciones de transitabilidad.

 

 

R.G.

 

