Un preso resultó gravemente herido tras un incendio en su celda

El pasado domingo por la noche se registró un incendio en el módulo 5 del Instituto Penitenciario Provincial, ubicado sobre la Ruta Nacional 25 entre Trelew y Puerto Madryn. El fuego dejó a un recluso en estado crítico, con quemaduras de consideración en gran parte de su cuerpo.

La víctima tiene 21 años, y cuenta con un extenso prontuario por delitos como robo agravado y violencia de género. El siniestro ocurrió cerca de las 23 horas, cuando los guardias penitenciarios escucharon gritos provenientes del sector afectado. Al llegar a la celda 4, encontraron a Morales envuelto en llamas.

La rápida intervención del personal logró sofocar el incendio y trasladar de urgencia al interno al Hospital Zonal de Trelew. Allí permanece internado en terapia intensiva, con quemaduras severas en el torso y daño en órganos internos.

De acuerdo con las primeras pericias, el fuego habría sido provocado intencionalmente dentro de la celda. Gabriel Araujo, director del Servicio Penitenciario de Chubut, indicó que el origen habría sido la quema de un colchón. Aunque aún no se descarta ninguna hipótesis, se sospecha que el hecho podría estar vinculado a un conflicto familiar previo.

La investigación sigue en curso y busca esclarecer qué sucedió realmente.

