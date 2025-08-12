Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Chubut
12 de Agosto de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Un preso resultó gravemente herido tras un incendio en su celda

El hecho ocurrió en el Instituto Penitenciario Provincial ubicado sobre la Ruta 25 entre Trelew y Puerto Madryn.  El detenido, con graves antecedentes penales, permanece en terapia intensiva.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado domingo por la noche se registró un incendio en el módulo 5 del Instituto Penitenciario Provincial, ubicado sobre la Ruta Nacional 25 entre Trelew y Puerto Madryn. El fuego dejó a un recluso en estado crítico, con quemaduras de consideración en gran parte de su cuerpo.

 

La víctima tiene 21 años, y cuenta con un extenso prontuario por delitos como robo agravado y violencia de género. El siniestro ocurrió cerca de las 23 horas, cuando los guardias penitenciarios escucharon gritos provenientes del sector afectado. Al llegar a la celda 4, encontraron a Morales envuelto en llamas.

 

La rápida intervención del personal logró sofocar el incendio y trasladar de urgencia al interno al Hospital Zonal de Trelew. Allí permanece internado en terapia intensiva, con quemaduras severas en el torso y daño en órganos internos.

 

De acuerdo con las primeras pericias, el fuego habría sido provocado intencionalmente dentro de la celda. Gabriel Araujo, director del Servicio Penitenciario de Chubut, indicó que el origen habría sido la quema de un colchón. Aunque aún no se descarta ninguna hipótesis, se sospecha que el hecho podría estar vinculado a un conflicto familiar previo.

 

La investigación sigue en curso y busca esclarecer qué sucedió realmente. 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Por el Día del Nutricionista, una especialista local brinda consejos para una vida saludable
3
 Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias
4
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
5
 Diego Austin, en la lista para el Consejo de la Magistratura
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -