Vecinos detuvieron a un hombre que intentaba forzar un auto en Puerto Madryn

Este lunes por la noche, alrededor de las 20:50, una situación poco habitual sorprendió a los residentes de Puerto Madryn: un grupo de vecinos logró reducir a un hombre que habría intentado abrir un automóvil en la vía pública.

El hecho tuvo lugar en la esquina de las calles Garagarza y Moreno. Según el informe policial, una mujer que pasaba por la zona observó al sujeto manipulando un vehículo Volkswagen con intenciones de forzarlo. Sin dudarlo, inició una persecución y, con la ayuda de otros vecinos, logró interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de la policía.

Efectivos de la División Canes de Puerto Madryn acudieron rápidamente al lugar y pusieron al sospechoso bajo custodia. El caso fue informado al fiscal de turno, quien dispuso su detención hasta la audiencia de control.

El accionar conjunto de los vecinos evitó que el hecho pasara a mayores y permitió una intervención policial rápida y efectiva.

R.G.