Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 12 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 policiales Puerto Madryn
12 de Agosto de 2025
policiales |
Por Redacción Red43

Vecinos detuvieron a un hombre que intentaba forzar un auto en Puerto Madryn

El hecho ocurrió en la intersección de Garagarza y Moreno. El sospechoso fue retenido por una mujer que presenció el intento de robo y contó con la ayuda de otros vecinos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este lunes por la noche, alrededor de las 20:50, una situación poco habitual sorprendió a los residentes de Puerto Madryn: un grupo de vecinos logró reducir a un hombre que habría intentado abrir un automóvil en la vía pública.

 

El hecho tuvo lugar en la esquina de las calles Garagarza y Moreno. Según el informe policial, una mujer que pasaba por la zona observó al sujeto manipulando un vehículo Volkswagen con intenciones de forzarlo. Sin dudarlo, inició una persecución y, con la ayuda de otros vecinos, logró interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de la policía.

 

Efectivos de la División Canes de Puerto Madryn acudieron rápidamente al lugar y pusieron al sospechoso bajo custodia. El caso fue informado al fiscal de turno, quien dispuso su detención hasta la audiencia de control.

 

El accionar conjunto de los vecinos evitó que el hecho pasara a mayores y permitió una intervención policial rápida y efectiva.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda de personal
2
 Por el Día del Nutricionista, una especialista local brinda consejos para una vida saludable
3
 Piden precaución en la Ruta Provincial N°71 ante pronóstico de más lluvias
4
 Miedo y misterio: la cruz gigante de vidrio molido que apareció en un parque de dinosaurios
5
 Diego Austin, en la lista para el Consejo de la Magistratura
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Fue condenado a prisión en suspenso, cometió un nuevo delito y deberá cumplir la condena completa en prisión
3
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -