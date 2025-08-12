Trelew: hallan muerto a un hombre en su departamento

Durante la tarde del lunes, personal policial de Trelew intervino en un hecho que generó conmoción en el barrio Constitución: un hombre de aproximadamente 55 años fue hallado sin vida en el interior de su vivienda, en condiciones que indican que llevaba muerto varias semanas.

El jefe de la Seccional Tercera, Lautaro Inzunza, explicó que el aviso llegó a través de una vecina del sector G, escalera 150, quien reportó a las autoridades un olor muy fuerte y desagradable en el edificio.

Al acudir al lugar, los agentes constataron que la puerta del departamento se encontraba cerrada desde adentro, por lo que debieron forzarla para ingresar. Una vez dentro, hallaron el cuerpo del hombre ya sin signos vitales y en un avanzado estado de descomposición.

Según precisaron fuentes policiales, el fallecido era una persona con discapacidad auditiva, que también sufría dificultades motrices y respiratorias. Además, era conocido por su afición a la crianza de palomas. Vecinos aseguraron que no lo veían desde hacía más de un mes, lo que refuerza la hipótesis de un fallecimiento ocurrido tiempo atrás.

No se encontraron rastros de violencia ni indicios de una muerte provocada por terceros. La puerta cerrada desde el interior y la ausencia de signos de agresión fortalecen la teoría de una muerte por causas naturales.

Por las condiciones del lugar y para garantizar la seguridad del personal interviniente, bomberos debieron ingresar con equipos autónomos. En paralelo, efectivos de Policía Científica realizaron las tareas periciales correspondientes. También se dio aviso inmediato al Ministerio Público Fiscal y se contó con la asistencia de profesionales del hospital local.

Finalizadas las diligencias judiciales, el cuerpo fue entregado a un familiar cercano para su posterior inhumación.

R.G.