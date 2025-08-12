Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Trevelin y AHF Argentina impulsan acciones para garantizar salud, igualdad e inclusión 

Healthcare Foundation Argentina envió una delegación a la zona, que se reunió con la gestión municipal apuesta por sostener y ampliar las acciones que garantizan el acceso a la salud, la igualdad y la inclusión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes recibió a una destacada delegación de AHF Argentina, integrada por profesionales y referentes de gran trayectoria en materia de salud y derechos humanos. Entre ellos se encontraban Guillermina Alaniz, directora de Global Advocacy; Miguel Pedrola, director científico para Latinoamérica y el Caribe; Natalia Haag, directora de Prevención y Testeo; Luisina Peñaloza, coordinadora regional para Santa Fe y Sur; y la doctora Cecilia Alejandra Rodríguez, referente nacional adjunta de la IWC Argentina y co-redactora de la Ley N.º 27.675.

 

En representación del municipio participaron el intendente Héctor Ingram, la secretaria de Desarrollo Social Sandra Muñoz, la concejala Diana Sbil Maripán y el coordinador del Área de Discapacidad, Género, Diversidad y Nuevas Mayorías, Amílcar Infante.

 

Durante el encuentro, el intendente Ingram reafirmó el compromiso de Trevelin con la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Señaló que, frente a un contexto nacional en el que se desmantelan, desfinancian y destruyen políticas públicas esenciales, la gestión municipal apuesta por sostener y ampliar las acciones que garantizan el acceso a la salud, la igualdad y la inclusión.

 

Uno de los ejemplos más significativos es el programa “Siempre es Mejor Saber”, desarrollado junto a la Mesa de Diversidad e Identidad de Géneros de la Cordillera Chubutense. Este proyecto, único en su tipo a nivel municipal en la provincia, promueve la prevención, la visibilización y la concientización sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Además, fomenta la salud sexual integral y realiza testeos rápidos de VIH gratuitos y confidenciales, asegurando que la información y la prevención sean derechos garantizados para toda la comunidad.

 

En la reunión también se abordó la próxima actividad prevista para el martes 12 de agosto: una charla–taller sobre la Ley 27.675, destinada a sensibilizar y brindar herramientas para exigir su cumplimiento a organismos estatales y actores privados. Dictada por profesionales de renombre y referentes nacionales, esta propuesta posiciona a la región como un espacio activo en la formación y defensa de los derechos humanos. El evento será organizado de manera conjunta por AHF Argentina, la Mesa de Diversidad, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB y la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes.

 

Este encuentro reafirma que, mientras en otros ámbitos del Estado se retrocede en materia de derechos y se debilitan las políticas de salud pública, Trevelin mantiene firme su decisión de construir redes, fortalecer alianzas y generar acciones que amplíen derechos, protejan la dignidad de las personas y garanticen igualdad de oportunidades.

 

