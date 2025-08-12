Esquel, Argentina
Martes 12 de Agosto de 2025
12 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

El Club Deportivo Estación celebra el Día del Niño con una jornada llena de sorpresas

Este sábado 16 de agosto, desde las 14 hs, habrá juegos, cine, regalos y una merienda para compartir en familia en la sede del club.
Con motivo del Día del Niño, el Club Deportivo Estación invita a todas las familias de la comunidad a participar de una tarde especial pensada para los más chicos.

 

Este sábado 16 de agosto, a partir de las 14 horas, el club abrirá sus puertas para compartir una jornada repleta de actividades: juegos, música, proyección de cine infantil, obsequios y una gran merienda para disfrutar entre todos.

 

La celebración tendrá lugar en la sede del club, ubicada en la intersección de Pasaje Chucao y A.P. Justo. Desde la organización invitan a sumarse y pasar una tarde alegre, comunitaria y llena de sonrisas.

 

 

R.G.

 

