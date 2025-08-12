El Club Deportivo Estación celebra el Día del Niño con una jornada llena de sorpresas

Con motivo del Día del Niño, el Club Deportivo Estación invita a todas las familias de la comunidad a participar de una tarde especial pensada para los más chicos.

Este sábado 16 de agosto, a partir de las 14 horas, el club abrirá sus puertas para compartir una jornada repleta de actividades: juegos, música, proyección de cine infantil, obsequios y una gran merienda para disfrutar entre todos.

La celebración tendrá lugar en la sede del club, ubicada en la intersección de Pasaje Chucao y A.P. Justo. Desde la organización invitan a sumarse y pasar una tarde alegre, comunitaria y llena de sonrisas.

R.G.