10°
12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 13 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina Congreso de Enfermería en Traslado AerosanitarioEl Bolsón
13 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Bolsón será sede del 2° Congreso de Enfermería en Traslado Aerosanitario

El Bolsón recibirá del 14 al 16 de noviembre a expertos en enfermería y traslados aéreo-sanitarios para capacitar y compartir experiencias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Con la presencia de especialistas de toda América y el objetivo de capacitar, actualizar y compartir experiencias, El Bolsón será anfitrión del Segundo Congreso de Enfermería en Traslado Aerosanitario, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre.

 

El evento, declarado de Interés Social, Educativo y de la Salud por el Concejo Deliberante local, reunirá en la localidad andina a enfermeros, médicos, pilotos, técnicos en mantenimiento y otros profesionales vinculados con la atención prehospitalaria, el rescate de montaña y las operaciones aéreas de emergencia.

 

Un espacio para la capacitación y el intercambio

 

Organizado por Patagon Rescue y Aeroevacuadores de Argentina, el congreso busca difundir los últimos avances y debatir los desafíos que enfrenta la enfermería en traslados aéreos sanitarios, con el fin de mejorar la calidad y seguridad en la atención de pacientes.

 

Durante tres días, se dictarán charlas, talleres y demostraciones prácticas a cargo de expertos de distintos países, en temas que abarcan desde la asistencia médica en vuelo hasta la logística de rescates en entornos complejos.

 

 

Abierto a profesionales y público interesado

 

Si bien está dirigido principalmente a personal de salud y equipos técnicos, cualquier persona interesada en la atención de emergencias y el traslado aéreo sanitario podrá participar.

 

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden escribir al correo patagonrescue@gmail.com o contactarse a través de Instagram en @patagonrescue y @aeroevacuadoresdeargentina.

 

El Bolsón, destino de Turismo de Reuniones

 

Con este tipo de eventos, la localidad reafirma su posición como sede de Turismo de Reuniones en la provincia de Río Negro, impulsando la llegada de visitantes en distintas épocas del año y promoviendo el intercambio de conocimientos y contactos entre profesionales.

 

 

 

O.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atado de pies y manos y muerto a golpes: así encontraron al jubilado que ganó en el bingo
2
 Caso Cretton en El Maitén: confirman perpetua para Napal y Peinipil y ordenan revisar la reincidencia
3
 Con 18 años, la boxeadora esquelense Mili González ya es campeona nacional
4
 Caza furtiva: investigan un coto ilegal en Esquel
5
 La Fiscalía solicita juicio para ex funcionarios de Vialidad por incumplimiento de deberes
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 Orgullo esquelense en el Himalaya: el sargento ayudante Carlos Villafañe alcanzó la cima del Monte Kun
3
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
4
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
5
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -