El Bolsón será sede del 2° Congreso de Enfermería en Traslado Aerosanitario

Con la presencia de especialistas de toda América y el objetivo de capacitar, actualizar y compartir experiencias, El Bolsón será anfitrión del Segundo Congreso de Enfermería en Traslado Aerosanitario, que se desarrollará del 14 al 16 de noviembre.

El evento, declarado de Interés Social, Educativo y de la Salud por el Concejo Deliberante local, reunirá en la localidad andina a enfermeros, médicos, pilotos, técnicos en mantenimiento y otros profesionales vinculados con la atención prehospitalaria, el rescate de montaña y las operaciones aéreas de emergencia.

Un espacio para la capacitación y el intercambio

Organizado por Patagon Rescue y Aeroevacuadores de Argentina, el congreso busca difundir los últimos avances y debatir los desafíos que enfrenta la enfermería en traslados aéreos sanitarios, con el fin de mejorar la calidad y seguridad en la atención de pacientes.

Durante tres días, se dictarán charlas, talleres y demostraciones prácticas a cargo de expertos de distintos países, en temas que abarcan desde la asistencia médica en vuelo hasta la logística de rescates en entornos complejos.

Abierto a profesionales y público interesado

Si bien está dirigido principalmente a personal de salud y equipos técnicos, cualquier persona interesada en la atención de emergencias y el traslado aéreo sanitario podrá participar.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden escribir al correo patagonrescue@gmail.com o contactarse a través de Instagram en @patagonrescue y @aeroevacuadoresdeargentina.

El Bolsón, destino de Turismo de Reuniones

Con este tipo de eventos, la localidad reafirma su posición como sede de Turismo de Reuniones en la provincia de Río Negro, impulsando la llegada de visitantes en distintas épocas del año y promoviendo el intercambio de conocimientos y contactos entre profesionales.

O.P