Frío, niebla y un poco de sol: Así se anuncia este miércoles en la Comarca

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 13 de agosto la jornada en la Comarca Andina está marcada por la niebla durante la mañana, lo que provoca baja visibilidad en el tramo de la Ruta 40 entre El Hoyo y El Bolsón principalmente. En este sentido, se recomienda extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y mantener las luces bajas encendidas.

Durante la mañana se espera cielo cubierto por niebla, temperatura mínima de -2°C, vientos suaves del suroeste entre 0 y 2 km/h, y probabilidad de precipitación del 0%.

En horas de la tarde el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una máxima prevista de 6°C y condiciones de viento muy leves del SO. Por la noche, el panorama seguirá parcialmente nublado, con temperaturas cercanas a los 2°C y un pequeño aumento de la intensidad del viento desde el sureste (7 a 12 km/h).

Efemérides del 13 de agosto

Día Internacional de la Zurdera : desde 1976, se celebra para visibilizar las dificultades que enfrentan las personas zurdas en un mundo diseñado para diestros.

Día Mundial de la Caligrafía : homenaje al arte de escribir a mano y a la belleza de la letra.

Día Internacional del Armadillo: jornada para concientizar sobre la importancia de conservar esta especie y proteger su hábitat.

O.P