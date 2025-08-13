Justicialismo: tras la interna y lejos de la unidad, se rompe el bloque en la Legislatura

“Terminó la interna y empezó la caza de brujas”. Así definió la situación un dirigente del Partido Justicialista tras los comicios que dieron como ganador a Juan Pablo Luque por sobre Dante Bowen. Y este es el nombre: todo aquel que se pronunció a favor del intendente de Dolavon se ha transformado en un enemigo. Esto es que, como ha ocurrido en los últimos tiempos, la conducción del partido que encabeza de manera endeble el diputado provincial Gustavo Fita resta en lugar de sumar.

La primera versión de este desaguisado se da en la Legislatura provincial. Según pudo averiguar Radio 3, el exvicegobernador Ricardo Sastre que fue votado como secretario político del bloque apenas comenzó este período ha sido desplazado. “Lo echaron”, dijo la misma fuente por haberse pronunciado, tanto él como su hermano e intendente de Madryn Gustavo Sastre en favor de Bowen.

Esto traerá además otras consecuencias. Entre ellas, se rompe el bloque de la Legislatura. De acuerdo a informaciones de fuentes cercanas a la casa de las leyes, la diputada Mariela Williams, cercana políticamente a Sastre decidió salir del bloque y formar uno unipersonal. Lo mismo podría ocurrir con Tatiana Goic, representante de Camioneros y que responde al líder de ese sindicato Jorge Taboada. Como se sabe, Taboada acompaña a Alfredo Béliz en su candidatura a diputado nacional con duras críticas a la conducción que encabeza Fita. Goic es su compañera de fórmula.

De esta manera, el bloque justicialista quedaría integrado por apenas cinco diputados: Fita, Pais, Abril, Arbizu y Coliñir. Todos ellos se pronunciaron y apoyaron a Luque en la interna. Incluso Fita que, como presidente del partido, debió mantenerse neutral. Así están de “bien” las cosas en el Justicialismo después de la interna en que todos se abrazaron y juraron unidad. No se estaría dando.

