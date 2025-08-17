Docentes de Esquel y Epuyén se capacitaron en cambio climático en el marco del Proyecto Energía Joven

En las localidades de Esquel y Epuyén se realizó el 2° Encuentro del Proyecto Energía Joven, una propuesta de formación de la gestión del gobernador Ignacio "Nacho" Torres que reunió a docentes de 19 instituciones de las regiones educativas I y III.

La capacitación desarrollada por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, con el impulso de la Fundación Siemens, Fundación 500 RPM y el Instituto Wuppertal de Alemania, busca brindar herramientas pedagógicas concretas para abordar las problemáticas ambientales desde una perspectiva integral, incorporando contenidos sobre la tierra, los suelos, los ecosistemas, la agricultura y su impacto social.

La iniciativa se enmarca en la agenda educativa que promueve el Gobierno del Chubut conducido por Ignacio “Nacho” Torres, orientada a fortalecer la educación técnica y ambiental en toda la provincia.

Formación docente con enfoque en sostenibilidad

Las jornadas, realizadas días pasados, incluyeron talleres y espacios de debate sobre degradación del suelo, deforestación, erosión hídrica, pérdida de biodiversidad, desertificación, salinización y contaminación. También se trabajó en la interrelación entre sistemas productivos, seguridad alimentaria y cambio climático, así como en estrategias de mitigación y adaptación, huella de carbono, justicia climática, y gestión de emociones vinculadas a la “eco ansiedad”.

La propuesta contempló actividades prácticas como el análisis de muestras de suelo, experimentos demostrativos de erosión y el desarrollo de propuestas didácticas para replicar con estudiantes, fomentando la indagación, el trabajo por proyectos y la reflexión comunitaria. Además, gracias al aporte del Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, se entregaron kits pedagógicos que permitirán a los docentes profundizar las actividades en sus instituciones.

El Proyecto Energía Joven continuará en octubre con un tercer encuentro, junto con etapas de implementación en el aula y seguimiento virtual, consolidando una red educativa para enfrentar los desafíos climáticos actuales y futuros.

El Ministerio de Educación del Chubut reafirma así su política de promover una educación de calidad con perspectiva ambiental, generando espacios de capacitación que fortalezcan el compromiso de docentes y estudiantes con la sostenibilidad y el cuidado de nuestro entorno.

R.G.