16°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 18 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Trevelin
18 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin rindió homenaje al General San Martín en un acto cargado de memoria y unidad

La ceremonia se realizó en el monumento que lleva su nombre y contó con la presencia de autoridades provinciales, locales, representantes de instituciones, colectividades, Veteranos de Malvinas y familias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este domingo 17 de agosto, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes llevó adelante el acto oficial en conmemoración del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia, organizada por la Secretaría de Cultura y Educación, se realizó en el monumento que lleva su nombre y contó con la presencia de autoridades provinciales, locales, representantes de instituciones, escuelas, fuerzas armadas y de seguridad, Veteranos de Malvinas, colectividades y vecinos que se sumaron a rendir tributo al Padre de la Patria. El homenaje incluyó el izamiento del Pabellón Nacional, la entonación de los himnos Nacional y Provincial, la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio en su memoria.

 

En sus palabras, el intendente Héctor Ricardo Ingram destacó que “San Martín no concebía la libertad como un acto simbólico, sino como la capacidad de un pueblo de producir, comerciar y abastecerse sin depender de potencias extranjeras”. Subrayó además que “la grandeza de una patria se medía en la dignidad de su gente, en la posibilidad de que cada persona tuviera un lugar en la mesa común”, en alusión a la diversidad de instituciones y colectividades que acompañaron el acto. También remarcó que “el verdadero triunfo no se mide solo en batallas ganadas, sino en pueblos que se desarrollan en libertad, con trabajo y dignidad”.

 

 

 

El acto, contó con la transmisión en vivo de la radio municipal, FM del Valle, a través de la plataforma de YouTube, lo que permitió trascender fronteras con el mensaje del legado de José de San Martín.

 

En el Día de las Infancias, el homenaje finalizó con la presentación artística de los niños y niñas del Jardín 422, quienes entonaron el chamamé "Jose Correntino", y nos recordaron, con inocencia y ternura, que el futuro de la Patria está en la infancia. En este sentido, el jefe comunal llamó a “hacer del legado de San Martín una tarea cotidiana: trabajar, producir y cuidar a nuestra gente”, reafirmando el compromiso de Trevelin con la construcción de una nación libre, soberana y pluricultural.

 

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Otra vez la misma camioneta trasladaba carne y armas sin autorización
2
 Esquel conmemoró al General José de San Martín
3
 Fuego consumió vivienda cerca de la Ruta 40
4
 El changuito en Chubut, entre los más caros del país
5
 Jubilados: préstamos online de ANSES para devolverlos hasta en 6 años
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Política
politica |
Por Red43 -
politica |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -