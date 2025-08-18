Trevelin rindió homenaje al General San Martín en un acto cargado de memoria y unidad

Este domingo 17 de agosto, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes llevó adelante el acto oficial en conmemoración del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia, organizada por la Secretaría de Cultura y Educación, se realizó en el monumento que lleva su nombre y contó con la presencia de autoridades provinciales, locales, representantes de instituciones, escuelas, fuerzas armadas y de seguridad, Veteranos de Malvinas, colectividades y vecinos que se sumaron a rendir tributo al Padre de la Patria. El homenaje incluyó el izamiento del Pabellón Nacional, la entonación de los himnos Nacional y Provincial, la colocación de ofrendas florales y un minuto de silencio en su memoria.

En sus palabras, el intendente Héctor Ricardo Ingram destacó que “San Martín no concebía la libertad como un acto simbólico, sino como la capacidad de un pueblo de producir, comerciar y abastecerse sin depender de potencias extranjeras”. Subrayó además que “la grandeza de una patria se medía en la dignidad de su gente, en la posibilidad de que cada persona tuviera un lugar en la mesa común”, en alusión a la diversidad de instituciones y colectividades que acompañaron el acto. También remarcó que “el verdadero triunfo no se mide solo en batallas ganadas, sino en pueblos que se desarrollan en libertad, con trabajo y dignidad”.

El acto, contó con la transmisión en vivo de la radio municipal, FM del Valle, a través de la plataforma de YouTube, lo que permitió trascender fronteras con el mensaje del legado de José de San Martín.

En el Día de las Infancias, el homenaje finalizó con la presentación artística de los niños y niñas del Jardín 422, quienes entonaron el chamamé "Jose Correntino", y nos recordaron, con inocencia y ternura, que el futuro de la Patria está en la infancia. En este sentido, el jefe comunal llamó a “hacer del legado de San Martín una tarea cotidiana: trabajar, producir y cuidar a nuestra gente”, reafirmando el compromiso de Trevelin con la construcción de una nación libre, soberana y pluricultural.

C.S.