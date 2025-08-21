“Muerta, antes que con otro”: confirman la prisión perpetua para una femicida

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut confirmó la condena a prisión perpetua contra Víctor Abel González, declarado culpable del femicidio de Johana Alexia Sáez en Trevelin, ocurrido el 15 de enero de 2024.

La sentencia ratifica la decisión de un jurado popular que, en marzo de 2025, encontró a González responsable de homicidio agravado por el vínculo y en un contexto de violencia de género.

El fallo llegó al máximo tribunal provincial para su revisión formal. Los ministros del STJ señalaron que en los casos en que interviene un jurado popular y no se presentan apelaciones, la instancia superior se limita a analizar los fundamentos de la pena impuesta por el juez técnico, sin posibilidad de revisar el veredicto de culpabilidad.

En este marco, confirmaron que la prisión perpetua es la única pena prevista por el Código Penal para este tipo de delitos y ratificaron su validez constitucional. La resolución estuvo encabezada por la jueza Silvia Alejandra Bustos.

La investigación realizada por el Equipo de Género de la Fiscalía de Esquel expuso con crudeza la dinámica de la violencia de género y la dificultad para frenarla a tiempo. Johana Sáez había pedido ayuda en varias oportunidades, recurriendo a llamados a la policía, aunque nunca llegó a concretar una denuncia formal.

Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que esa ausencia de denuncia impidió que la justicia pudiera intervenir antes de que se produjera el desenlace fatal.

Durante meses, la víctima soportó un patrón de agresiones físicas, amenazas con cuchillos, persecuciones y acoso constante. El nivel de control al que fue sometida quedó reflejado en conductas como la inscripción de González en la misma carrera que ella y el alquiler de una vivienda a una cuadra de su casa, todo con el único fin de vigilarla. En el último año y medio, esa situación se intensificó hasta volverse insoportable.

Toda esa situación de violencia fue expuesta durante los alegatos. “González la mató porque no la podía controlar más, porque no era su dueño, porque no quería que Johana hiciera su propia vida, porque la prefería muerta antes que verla con otro”, argumentó la fiscal Rafaella Riccono. En esa misma presentación resumió el trágico final anunciado: "Dijo 'La voy a cagar matando’. Y la mató”.

Durante el juicio, el propio acusado reconoció la autoría del crimen, aunque su defensa aseguró que se trató de un episodio aislado en el que “perdió la cabeza" y aseguró que el asesino tenía problemas de consumo excesivo de alcohol.