Una mujer asesinada a golpes, otro de manera brutal y puñaladas: cayó el “loco del martillo”

Marcelo Quinteros, conocido en Chubut como el “loco del martillo” por el brutal crimen de una mujer en la localidad chubutense de Sarmiento y por otros delitos de gran gravedad, no solo en esa provincia sino también en Santa Cruz, fue detenido en las últimas horas en la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires.

La detención se llevó a cabo por fuerzas policiales de esa jurisdicción mientras el sujeto, de 56 años y oriundo de Trelew, deambulaba por las calles, tras recibir información sobre un requerimiento judicial en su contra.

La detención de Quinteros vuelve a encender el interés público en torno a su figura, marcada por hechos violentos y un largo historial delictivo. Su apodo quedó grabado en la memoria colectiva a partir del crimen cometido en Sarmiento, donde atacó y mató a una mujer utilizando un martillo, además de otros episodios de extrema violencia registrados en distintas ciudades de la región.

En marzo pasado, ya había sido detenido en la provincia de Santa Cruz ; aunque, por diferentes circunstancias, recuperó la libertad, lo que generó fuertes cuestionamientos hacia la justicia y los mecanismos de control. Desde entonces se desconocía su paradero hasta esta nueva detención.

Fuentes policiales confirmaron que, al momento de la aprehensión en Azul, Quinteros no opuso resistencia. El procedimiento se realizó sobre la calle Belgrano, entre Burgos y Colón, cuando los efectivos policiales interceptaron al hombre y constataron que registraba cinco pedidos de captura en el sistema federal, emitidos por autoridades judiciales de las provincias de Santa Cruz y Chubut. Las órdenes de captura habían sido solicitadas por la Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial de Caleta Olivia.

Desde ese tribunal, luego de mantenida una comunicación telefónica con la Policía de Azul, se dispuso que el hombre, quien dijo estar de “paso” por la localidad, fijara un domicilio y recuperara la libertad. Marcelo Omar Quinteros, el “loco del martillo”, fue juzgado en Sarmiento por el homicidio de Catalina Care, una mujer de 71 años, junto a un cómplice.

El brutal crimen ocurrió el 25 de enero de 2010. Marcelo Quinteros fue imputado y detenido junto a un cómplice por haber atacado a la víctima, que vivía sola, provocándole diversas lesiones y dejándola abandonada en su vivienda para que muriera desangrada. A pesar de las pruebas recolectadas por los investigadores, “el loco del martillo” fue absuelto por el beneficio de la duda.

En 2014 fue detenido en Puerto Deseado, acusado de golpear y robar a un anciano, y trasladado a Comodoro, donde pesaba una acusación por robo agravado por escalamiento.

En septiembre de 2018 fue detenido en Trelew por seguir a un hombre de 67 años, ingresar por la fuerza a su casa y golpearlo brutalmente. Afortunadamente llegó la policía rápidamente y lograron detenerlo.

En agosto de 2022, nuevamente fue detenido en Trelew. En esa oportunidad, la detención ocurrió en la terminal de ómnibus de Trelew por apuñalar a un “trapito” de 25 años. Hacía tiempo que no se sabía nada de su paradero. La pelea se habría originado por el robo de un teléfono.

