Femicidio de Calfín: el jueves se dará a conocer la sentencia

Hoy 21 de agosto, en los Tribunales de Esquel, se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena contra Miguel Alejandro Vargas Nehuén, declarado culpable del femicidio de Ana Calfín por un jurado popular el 11 de abril. La sesión contó con la presencia de familiares de la víctima y el imputado.

Durante la audiencia, la Fiscalía, representada por Rafaella Riccono y María Morena Broggi, mantuvo la solicitud de prisión perpetua. Por su parte, el imputado Vargas Nehuén cambió de estrategia legal, designando como su defensor particular a un abogado local.



Previo a esta instancia judicial, Vargas había sido extraditado desde Chile. El traslado se realizó el 20 de agosto, luego de que fuera capturado en Dalcahue tras huir de su prisión domiciliaria el 15 de abril. La extradición se concretó en el Paso Internacional Cardenal Samoré y fue coordinada por la Policía Federal Argentina.

El Juez Jorge Novarino determinó que la sentencia final se dará a conocer el próximo jueves 28 de agosto, momento en que se impondrá la pena definitiva. Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva.

