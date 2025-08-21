Esquel, Argentina
Jueves 21 de Agosto de 2025
21 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano

Los agresores lo ataron a una silla durante varias horas. Y le provocaron heridas en varias partes del cuerpo. El joven pudo escapar hasta la casa de su madre. Hay 5 detenidos entre ellos una mujer y un menor.
Por Redacción Red43

Un violento hecho sacudió la noche de este miércoles a un barrio de San Martín de los Andes, cuando al menos tres hombres armados irrumpieron en la vivienda de un joven y lo sometieron a una brutal tortura que incluyó cortes con armas blancas y la amputación de tres dedos de una de sus manos.

 

El ataque ocurrió cerca de las 20,30. Según fuentes policiales, los agresores maniataron a la víctima en una silla durante varias horas, provocándole heridas en la cabeza y distintas partes del cuerpo antes de mutilarlo.

 

A pesar de las graves lesiones, el joven de 34 años logró escapar hasta el departamento de su madre, donde pidió auxilio. Fue su hermana quien alertó a la policía. Al arribar, los efectivos encontraron a la víctima tendida en el suelo, con el cuerpo ensangrentado y múltiples heridas cortantes.

 

El Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) lo trasladó de urgencia al Hospital Dr. Ramón Carrillo de la localidad neuquina, donde permanece internado y en proceso de recuperación.

 

En el lugar donde estuvo cautivo, los efectivos hallaron abundante sangre producto de la tortura a la que sometieron al joven. Paralelamente, se inició un operativo para dar con los atacantes, quienes, de acuerdo al testimonio de la víctima y su hermana, se movilizaban en un Volkswagen Vento rojo.

 

El vehículo fue localizado en el barrio Chacra 30, con cinco ocupantes a bordo: tres hombres, una mujer y un menor. Todos fueron demorados en la Comisaría 43°, mientras que el auto quedó secuestrado.

 

La principal línea de investigación apunta a un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, aunque la hipótesis será analizada y confirmada por la Justicia en el avance de la causa.

 

 

 

