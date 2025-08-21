Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 21 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
21 de Agosto de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Abusó de una menor, pagará 300 mil pesos y prometió “no volver a hacerlo”: quedó libre

La chica tenía 14 años cuando ocurrió el hecho dentro de un vehículo. La justicia recurrió a un recurso legal para evitar llegar a juicio. La familia de la víctima quedó conforme. El dinero lo abonará en dos cuotas.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El proceso judicial finalizó con un sobreseimiento tras haberse aplicado el “criterio de oportunidad”, una figura legal que permite resolver conflictos penales sin llegar a juicio. La víctima y su familia participaron de las instancias previas y validaron la resolución. La Fiscalía, a cargo de Rosario Carballo aseguró que el imputado cumplió con todos los compromisos asumidos y no volvió a acercarse a la adolescente. La defensora oficial Paola Del Río, adhirió en todo.

 

Un tribunal penal de Bariloche resolvió declarar el sobreseimiento de un hombre que había sido imputado por un hecho de abuso sexual simple ocurrido en 2023, en una pequeña localidad de la Región Sur rionegrina.

 

La decisión fue adoptada luego de que se aplicara un criterio de oportunidad, una herramienta prevista por el Código Procesal Penal de Río Negro que permite, bajo ciertas condiciones, suspender el avance de una causa penal cuando se considera que el conflicto ha sido resuelto por otras vías. En este caso, la medida incluyó una reparación económica y una serie de compromisos de conducta, entre ellos, la prohibición de contacto con la víctima.

 

Según consta en la resolución judicial firmada por el juez Marcos Burgos, el hecho ocurrió en julio de 2023. El imputado fue acusado de realizar tocamientos indebidos a una adolescente de 14 años, en el interior de un vehículo y en un contexto de confianza familiar. Luego del hecho, también le habría ofrecido dinero a la joven para asegurar su silencio.

 

La Fiscalía calificó inicialmente el episodio como abuso sexual simple, un delito previsto en el artículo 119 del Código Penal. Tras formular los cargos, se inició un proceso de negociación con la defensa y con la familia de la víctima, que desembocó en una solución alternativa al juicio oral.

 

El acuerdo, alcanzado en diciembre de 2024, fijó un plazo de seis meses para el cumplimiento de las condiciones: el acusado debía mantenerse alejado de la víctima y su entorno, prometer no volver a hacerlo, y abonar una reparación económica de 300 mil pesos, dividida en dos cuotas. Según la Fiscalía, todos estos compromisos fueron cumplidos.

 

Durante el período de cumplimiento, el imputado no volvió a tener contacto con la adolescente ni con su familia, lo que fue ratificado por la propia víctima y su padre en instancias posteriores. También se verificó que no registraba antecedentes penales ni nuevos delitos cometidos.

 

Dado que todas las condiciones fueron acreditadas como cumplidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente el sobreseimiento definitivo del imputado, entendiendo que el conflicto penal había sido resuelto de manera satisfactoria. La defensa adhirió al pedido, y el juez Marcos Rafael Burgos resolvió extinguir la acción penal y archivar el expediente.

 

El caso no afectará el buen nombre del acusado, según establece el fallo. La resolución judicial se enmarca en los principios constitucionales que permiten al Ministerio Público Fiscal disponer del ejercicio de la acción penal cuando se considera que no existen razones para continuar con el proceso.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Brutal ajuste narco: después de torturarlo, le cortaron tres dedos de una mano
2
 La historia de Sandro Miranda, el ciclista que se prepara para un Mundial
3
 Es contratista, perdió un brazo, un testículo y tiene 8 fracturas: el ataque de una patota
4
 Esquel se moviliza este jueves 21 en defensa de la salud, la educación y los derechos
5
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
1
 Nuevo comienzo para el caballo rescatado
2
 Vuelo Esquel - Córdoba: “Una oportunidad histórica para el turismo en Chubut”
3
 Luque recorrió la Expo Turismo en Comodoro y apuntó contra las políticas nacionales
4
 Extraditado de Chile, el femicida Miguel Vargas ya está en Esquel
5
 Trabajadores de Vialidad Provincial de Chubut se mantienen en retención de servicio
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -