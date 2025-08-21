Este jueves se llevó adelante en Esquel la audiencia de cesura de pena para Miguel Vargas Nehuen por el femicidio de Ana Calfín.

En la audiencia, la fiscal Rafaella Riccono solicitó prisión perpetua. Sin embargo, será el próximo 28 de agosto cuando se conozca finalmente la pena para el acusado.

Mientras tanto, la familia de Ana Calfín aguardaba. En diálogo con Red43, sostuvieron: "Ahora tenemos que esperar unos días más. Pedimos justicia y que quede firme la sentencia".

En esta oportunidad, Vargas Nehuen solicitó un abogado local, lo que implicó otra instancia y el retraso de la sentencia.

"Creo que lo van a mandar afuera. Nosotros igual queríamos eso, para que vaya a un lugar donde haya mayor seguridad", aseguraron desde su entorno. Además, comentaron: "Los mismos parientes de él en el barrio me dicen que, cuando hayan elecciones en el barrio, tenemos que hacer 'personas no gratas', porque no pueden convivir con la gente del barrio".

Respecto a la fuga del acusado, desde la familia de Ana Calfín sostuvieron que ellos habían dado aviso de que podía encontrarse en Chile, sin embargo, "nadie creía". El tiempo les dio la razón y pudieron capturar a Vargas Nehuen para que enfrente el juicio.

Los familiares de la víctima también denunciaron el accionar de los allegados a Vargas Nehuen: "Pasan y se ríen como que hicieron una gracia. Nosotros seguimos porque sacamos mucha fuerza y pedimos justicia tranquilos, no andamos haciendo desorden".

Finalmente, concluyeron recordando que el pasado 18 se cumplieron 2 años del femicidio: "Ha sido una semana bastante sensible. Ana era alguien muy especial para nosotros y esperamos que pueda terminarse esta etapa para poder seguir avanzando".

R.G.