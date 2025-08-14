¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas este jueves 14 de agosto, en el marco del Plan de Mantenimiento Invernal 2025.

En este marco, indicaron que el tramo de la ruta nacional Nº 40 que une a las localidades de Epuyén, El Hoyo y El Bolsón se encuentra con la calzada normal, húmeda por el riego con sal.

Las banquinas están normales y húmedas en sectores. Los equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo.

Solicitan precaución al transitar.

Para mayor información sobre el estado de todas las rutas nacionales en la provincia se puede acceder al sitio web http://www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

C.S.