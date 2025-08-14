12°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 14 de Agosto de 2025
RED43 comarca-andina Vialidad Nacional
14 de Agosto de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas este jueves 14 de agosto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Vialidad Nacional informó el estado de las rutas este jueves 14 de agosto, en el marco del Plan de Mantenimiento Invernal 2025.

 

En este marco,  indicaron que el tramo de la ruta nacional Nº 40 que une a las localidades de Epuyén, El Hoyo y El Bolsón se encuentra con la calzada normal, húmeda por el riego con sal.

 

Las banquinas están normales y húmedas en sectores. Los equipos de Vialidad Nacional realizan recorrido preventivo. 

 

Solicitan precaución al transitar.

 

Para mayor información sobre el estado de todas las rutas nacionales en la provincia se puede acceder al sitio web  http://www.argentina.gob.ar/rutasnacionales.

 

 

 

C.S.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atado de pies y manos y muerto a golpes: así encontraron al jubilado que ganó en el bingo
2
 Caza furtiva: investigan un coto ilegal en Esquel
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 ¿Spinelli vuelve al municipio?
5
 Incendio causó la perdida total de una cabaña en Trevelin
1
 Con inversión provincial y trabajo local, Torres reactiva la construcción de viviendas en Trelew
2
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
3
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
4
 La Cooperadora del Hospital de Esquel donó equipamiento por más de $60 millones
5
 "No fueron a robar": La defensa de Otermin asegura que el viaje a Esquel fue para cobrar una deuda millonaria
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -