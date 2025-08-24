Continúa el paro de controladores aéreos y hay cancelaciones de vuelos este domingo

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) mantiene este domingo un paro de controladores aéreos que paraliza la operación en aeropuertos de todo el país, provocando cancelaciones y demoras en decenas de vuelos. La medida inició este viernes, dejando casi 100 vuelos cancelados y más de 12.000 pasajeros afectados.

El sindicato ratificó que la protesta se realizará en dos franjas horarias: de 13 a 16 y de 19 a 22. Durante esos períodos no se autorizarán despegues ni recepción de planes de vuelo, aunque los aterrizajes continuarán por motivos de seguridad. Desde Aerolíneas Argentinas intentaron frenar la medida mediante una denuncia ante la EANA y la ANAC, pero la acción no tuvo efecto.

“Expresamos nuestro rechazo y repudio a la intención de las autoridades de EANA y ANAC de endilgar responsabilidades a los trabajadores y trabajadoras que día a día sostenemos el sistema de navegación aérea”, señaló ATEPSA en un comunicado difundido este sábado.

Paro de controladores aéreos: cuál es el reclamo del gremio y hasta cuándo seguirá

El sindicato sostiene que los salarios llevan diez meses congelados y reclama un incremento del 45%. También advierte sobre la falta de respuesta de la EANA, la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, lo que (afirman) genera “precarización del sistema”.

El plan de acción arrancó el viernes 22 y se extenderá hasta el sábado 30 de agosto, con paros por franjas horarias en distintos días. El martes 26 la protesta se trasladará a la mañana (7 a 11) y la tarde (14 a 17), mientras que el jueves 28 y el sábado 30 volverán los cortes en los turnos de la tarde y la noche.

Aerolíneas Argentinas advierte por cancelaciones y pide a los pasajeros estar atentos

La compañía confirmó que este domingo deberá cancelar 46 vuelos de cabotaje y reprogramar otros 122, dentro de una operación prevista de 320 servicios. Según estimaciones oficiales, más de 4.400 pasajeros se verán afectados de manera directa por las cancelaciones y miles más podrían sufrir demoras.

En un comunicado, Aerolíneas remarcó que “la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante todo el día”. Por eso, pidió a los usuarios “estar atentos a posibles modificaciones” y recomendó utilizar los canales de autogestión vía web o la app oficial.

La empresa aseguró que notificará cualquier cambio por correo electrónico y, en el caso de pasajes adquiridos en agencias, aconsejó realizar las consultas por esa vía. “Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar”, concluyó el escrito, en el que además ratificó su compromiso con “brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”.

Fuente: Ámbito Financiero

C.S.