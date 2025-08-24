10°
Provincia continúa recorriendo el interior con el Cine Móvil

Se realizaron funciones en Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, José de San Martín, Atilio Viglione y Río Pico. La gira continuó este fin de semana en 28 de Julio, Dolavon y Gaiman, cerrando agosto en Lagunita Salada.
El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, llevó adelante nuevas funciones del Programa Cine Móvil por distintas localidades del interior provincial.

 

En ese marco, el Cine Móvil del Chubut estuvo presente el sábado 9 y domingo 10 de agosto; como así también el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, en Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, José de San Martín, Atilio Viglione y Río Pico, con el objetivo de garantizar el acceso democrático a contenidos audiovisuales de valor cultural, educativo y social en el marco del Día de la Niñez.

 

El cine como herramienta

 

Durante las jornadas se proyectaron películas infantiles, entre ellas “La Gallina Turuleca” y “Dalia y el libro rojo”, y se sumaron propuestas lúdicas para los más chicos, promoviendo el cine como herramienta de reflexión, identidad y diálogo intercultural en comunidades sin salas tradicionales.

 

Próximas localidades

 

El recorrido del Cine Móvil continuó este fin de semana en localidades del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH), como lo son 28 de Julio, Dolavon y Gaiman; y el último fin de semana de agosto, es decir sábado 30 y domingo 31, el Cine Móvil del INCAA llegará a Lagunita Salada.

 

 

 

