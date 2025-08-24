Más de 700 estudiantes participaron de la primera etapa del programa provincial “Ajedrez en el Aula”

Reafirmando el compromiso de ofrecer experiencias pedagógicas innovadoras que fortalezcan los aprendizajes en todos los niveles educativos, la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres inició el recorrido del programa “Ajedrez en el Aula”, impulsado por la Coordinación de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación del Chubut.

Con visitas a establecimientos primarios y secundarios de las seis regiones educativas de la provincia, en esta primera etapa participaron alrededor de 700 estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, y de primer año de secundaria.

Las actividades se desarrollaron en las escuelas N° 132 de Cerro Radal, N° 96 de Aldea Escolar, N° 7710 de Puerto Pirámides, N° 156 y N° 138 de Trelew, además de las escuelas N° 4 de Rawson, N° 153 de Comodoro Rivadavia y N° 142 y N° 36 de Río Mayo.

Las jornadas combinaron una charla introductoria con contenidos de Historia y Geografía atravesados por la práctica del ajedrez, junto con la enseñanza de los rudimentos del juego y su puesta en práctica en el tablero.

El entusiasmo de los estudiantes

El recibimiento de la propuesta en cada escuela fue muy positivo. En las aulas y salones, los tableros se transformaron en un espacio de encuentro donde se combinaron la concentración, la estrategia y el juego compartido.

Las imágenes registradas en las distintas jornadas reflejan el interés y la alegría de los estudiantes, quienes se mostraron atentos a las explicaciones y entusiasmados en cada partida. La dinámica lúdica permitió que todos pudieran experimentar el ajedrez desde un enfoque educativo, despertando la curiosidad y favoreciendo el trabajo en equipo.

El programa “Ajedrez en el Aula” continuará recorriendo la provincia, promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas, la creatividad y el pensamiento crítico en niñas, niños y adolescentes