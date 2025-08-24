10°
Esquel, Argentina
Domingo 24 de Agosto de 2025
24 de Agosto de 2025
Destino fatal: Una familia de Chubut murió en un accidente cerca de Peguajó

El fatal hecho ocurrió este sábado. Fallecieron tres de los cuatro ocupantes del vehículo. La familia viajaba a Rosario a presenciar un partido de fútbol.
Una familia de Comodoro Rivadavia falleció en un accidente de tránsito y hay una persona herida de gravedad, tras el choque entre un camión Fiat Iveco y un automóvil Fiat Argo en el kilómetro 389,5 de la ruta nacional N.º 5.

 

El hecho sucedió este sábado e intervino en el lugar la Policía de Seguridad de Pehuajó, ya que el siniestro tuvo lugar en inmediaciones de la localidad de Francisco Madero.

 

De acuerdo con información suministrada por personal policial, en el vehículo menor viajaba una familia de Comodoro Rivadavia integrada por cuatro personas y el camión era conducido por un hombre de 29 años, oriundo de Saladillo, que resultó ileso.

 

Los tres fallecidos son un hombre de 40 años y sus dos hijos menores de edad; en tanto, fue trasladada al hospital Dr. Juan Carlos Aramburu con lesiones graves una mujer de 35 años, madre de los menores fallecidos.

 

El violento impacto determinó que el camión se incendiara, generando su destrucción total. Las personas fallecidas murieron instantáneamente como resultado del impacto.

 

Efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Francisco Madero se ocuparon de las tareas de extinción de las llamas, registrándose también la presencia de peritos de la Policía Científica de Pehuajó.

 

Según allegados a la familia, viajaban a Rosario a ver el clásico de la ciudad, que disputaron Rosario Central y Newell's.

 

 

 

Fuente: ADN Sur 

 

C.S.

 

 

 

